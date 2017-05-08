台水高雄3服務所 試辦臨櫃刷卡繳水費

2017-05-08 22:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣自來水公司高雄、鳳山、楠梓3服務所，即日起新增臨櫃刷卡繳費服務，民眾可至服務台臨櫃刷合作的30家信用卡繳納水費，希望多一項服務管道，讓用戶少奔波一些路途。

民眾陳小姐表示，到服務所繳費時，才發現身上現金不足，還好有這項服務，不需要再白跑一趟，近年來到水公司繳費，或辦理各項申請，感受到水公司的改變，越來越便利與貼心。

水公司第七區管理處王明孝處長表示，水公司願意以同理心，傾聽用戶需求，提供便捷、完善的服務品質，該項服務試辦期間，僅部分服務所實施，且依發卡銀行不同，每家需酌收0元至20元不等的手續費，相關注意事項及限制，可洽詢各服務所或發卡銀行。