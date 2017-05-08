| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

鯨豚再擱淺死亡 長濱鄉樟原泊區傳悲歌

2017-05-08  17:27

［記者陳賢義／台東報導］繼台東綠島睡美人至小長城間岸際昨發生鯨豚擱淺死亡事件，東海岸長濱鄉樟原泊區今又傳出1隻長約180分的鯨豚迷途觸礁陳屍，海巡單位獲悉通報台東縣政府農業處畜產保育科，將送往成功大學供學術研究。

海巡署第13岸巡總隊綠島漁港安檢所昨日上午11時獲報，有1尾鯨豚擱淺於綠島睡美人至小長城間岸際，趕往查看，發現這尾傷痕累累的鯨豚已明顯死亡，礁岩及海面上滿布鮮血，研判因迷航觸礁，立即通報畜保科及鯨豚保育協會人員，初步丈量，死亡鯨豚長約4公尺，為柯氏喙鯨，今由漁船協助拖帶回本島實施研究。

事隔1日，13岸巡總隊今日中午12時許再獲報，長濱鄉樟原泊區又有1尾鯨豚擱淺死亡，抵達目測身長約180公分，外傷明顯，轉報畜保科人員後，協助將死亡鯨豚繫在岸際，預計明後天運送往成功大學作為學術研究。13岸巡總隊長李志豪表示，東部海域時有海洋生物擱淺，籲民發現立即撥打119，交由海巡人員協助處理。

廣告
  • 東海岸長濱鄉樟原泊區傳鯨豚觸礁死亡，海巡人員協助善後。（記者陳賢義翻攝）

    東海岸長濱鄉樟原泊區傳鯨豚觸礁死亡，海巡人員協助善後。（記者陳賢義翻攝）

  • 海巡人員協助將擱淺死亡鯨豚固定在岸際。（記者陳賢義翻攝）

    海巡人員協助將擱淺死亡鯨豚固定在岸際。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 長濱 鯨豚 鯨豚擱淺
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：鯨豚再擱淺死亡 長濱鄉樟原泊區傳悲歌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.