鯨豚再擱淺死亡 長濱鄉樟原泊區傳悲歌

2017-05-08 17:27

［記者陳賢義／台東報導］繼台東綠島睡美人至小長城間岸際昨發生鯨豚擱淺死亡事件，東海岸長濱鄉樟原泊區今又傳出1隻長約180分的鯨豚迷途觸礁陳屍，海巡單位獲悉通報台東縣政府農業處畜產保育科，將送往成功大學供學術研究。

海巡署第13岸巡總隊綠島漁港安檢所昨日上午11時獲報，有1尾鯨豚擱淺於綠島睡美人至小長城間岸際，趕往查看，發現這尾傷痕累累的鯨豚已明顯死亡，礁岩及海面上滿布鮮血，研判因迷航觸礁，立即通報畜保科及鯨豚保育協會人員，初步丈量，死亡鯨豚長約4公尺，為柯氏喙鯨，今由漁船協助拖帶回本島實施研究。

事隔1日，13岸巡總隊今日中午12時許再獲報，長濱鄉樟原泊區又有1尾鯨豚擱淺死亡，抵達目測身長約180公分，外傷明顯，轉報畜保科人員後，協助將死亡鯨豚繫在岸際，預計明後天運送往成功大學作為學術研究。13岸巡總隊長李志豪表示，東部海域時有海洋生物擱淺，籲民發現立即撥打119，交由海巡人員協助處理。