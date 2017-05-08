去年各縣市勞工薪資這樣看？ 最後一名好「薪酸」
2017-05-08 15:25
有PTT鄉民利用勞動部「勞工退休金新制提繳概況」中的「平均提繳工資」，統計2016全國勞工月薪平均為3萬6825元。圖為勞團日前上街捍衛勞工訴求。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕有PTT鄉民利用勞動部「勞工退休金新制提繳概況」中的「平均提繳工資」，統計2016年全台各縣市的勞工平均薪資，發現全國平均為3萬6825元，第一名不意外是科技新貴聚集的新竹市5萬3141元，最後一名則是屏東縣2萬8074元，差了第一名將近快一倍。
在勞動部該網站一一查詢後，可發現鄉民提供的數字的確有所根據，但該數字僅能計算有加入勞保的勞工，未加入勞保的民眾自然無法計算。某些網友則認為，某些公司搞不好會低報提繳工資，因此這樣的統計還有些許問題，但這些數字也不失為理解台灣勞工薪資概況的情形。
從這些數字看來，新竹市之後是新竹縣4萬4940元、台北市4萬2830元、桃園市3萬7278元、苗栗縣3萬5766元、新北市3萬4739元、雲林縣3萬4217元、基隆市3萬4178元、連江縣3萬3518元、高雄市3萬2210元、台南市3萬1669元、金門縣3萬1590元、台中市3萬771元、花蓮縣3萬439元、南投縣3萬146元、宜蘭縣3萬77元。
接著是嘉義縣2萬9619元、嘉義市2萬9396元、澎湖縣2萬8644元、台東縣2萬8566元、彰化縣2萬8411元，最後一名就是屏東縣。
鄉民們看到這種數字後，認為新竹有這種薪資不意外，但對於連江和金門能和台南、高雄比肩，都感到不敢置信。有網友懷疑，這是因為南部公司有可能會低報薪水；還有人認為，只要看到「平均」薪資這兩個字，就知道只要參考就好。
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