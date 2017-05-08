館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
2017-05-08 07:28
館長陳之漢日前在臉書寫傳統武術根本無法實戰，台灣詠春拳之父盧文錦批評，要打架買西瓜刀就好，館長則回應一代宗師很「幼稚」（照片取自陳之漢臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢今年6月要辦擂台賽，日前更在臉書寫傳統武術家不敢來，還說傳統武術根本無法實戰，但有媒體報導指出，台灣詠春拳之父，同時也是葉問的外甥盧文錦則批評，傳統武術不是打架工具，要打就買西瓜刀就好，但館長則不客氣回應一代宗師「幼稚」。
據《三立新聞》報導，日前館長在臉書貼文邀請傳統武術家參加擂台賽，還放話傳統武術根本無法實戰，台灣詠春拳之父盧文錦批評說，傳統武術注重武德，並不是打架的工具， 如果要打就不需要學武術，花個2、3百塊買把西瓜刀就好，看到人就砍。
報導也提到，館長昨天回應「幼稚！身為一代宗師的傳人講話還這樣子」，他還說我們要求實戰，他講拿刀就覺得好笑，根本莫名奇妙，信不信6月比賽辦完後又開始事後諸葛，他強調，屆時辦的擂台賽希望各大武術家都用傳統武術打，不要再用搏擊方式來打。
現年84歲的盧文錦出生於香港，詠春派師承其舅葉問，1960年負笈台灣後投入軍旅，1975年以少校退伍便專注投入詠春拳的推廣，至今弟子遍及世界各大洲，盧文錦更曾到中東指導美軍部隊，有「台灣詠春拳之父」之稱。
現年84歲的盧文錦有「台灣詠春拳之父」之稱。（圖截自維基百科）
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