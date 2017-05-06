台東平價幸福宅還有118戶 縣府將再辦選屋

2017-05-06 16:22

［記者張存薇／台東報導］台東市平價幸福住宅選屋作業今天下午告一段落，300戶新屋共有118戶、超過3分之1未被挑走，縣府建設處指出，因之前符合資格者有800多人，將再辦第2、3輪選屋。

台東幸福住宅申購有一定限制，主要是希望幫助較弱勢族群平價購買「起家厝」，去年共有2700多人預登記，最後經申請、審查資格後共有863人符合資格，經公開抽籤選出前300人順位、另有90戶備取。

縣府今天上、下午各舉辦一場次選屋，上午有65人未到場棄權，下午則有51人未到，有2人因為中意房屋被人抽走，當場也棄權，總計共118戶未被選走，建設處會再通知備取90戶依序公開選屋，其餘則由符合資格者再抽順位選屋。

目前1樓最熱門，僅剩7戶25坪房型，另外鄰博物館側的房屋也多被挑走，所剩無幾。