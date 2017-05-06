處男玩家玩虛擬實境成人遊戲 因不會解胸罩卡關崩潰

一名處男玩家因不知如何替「虛擬女友」解開胸罩而卡關，絕望地抱頭跪地。（圖擷自twitter）

2017-05-06 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名成人遊戲廠商「Illusion」（幻影社），日前推出的虛擬實境成人遊戲「VR 女友」深受好評，但有一名玩家卻因不知如何替「虛擬女友」解開胸罩而卡關，絕望地抱頭跪地。

日本網友「hisabilly」‏是一位喜好玩18禁遊戲的玩家，在「VR 女友」發售後就深深迷上這款遊戲，但是他卻因為不懂如何替「女友」解開胸罩而卡關崩潰，他在Twitter上傳影片表示，自己是處男，不知道如何解開胸罩而非常痛苦，影片中可以看到這名玩家嘗試以不同的方式解開胸罩，包括從前方攬緊「女友」解扣、強拉肩帶等，可惜一一無功而返，一直卡關，讓他絕望得跪地怒搥地板。

該影片已經超過2萬多人轉貼，網友紛紛表示，「看不到他的表情，但是完全可以感受的到他的驚慌」、「你這樣拉了又放的...現實中會被打喔」、「看得我拳頭都硬了」、「欺負單身狗」。

相關影片請見：