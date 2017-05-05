獨家曝光》八田與一銅像修復「一模一樣」

受水利會委託修復的藝術家王昭旺說，修復過程順利，和原本的八田與一銅像幾乎沒誤差。（記者楊金城翻攝）

2017-05-05 18:11

〔記者楊金城、黃文瑜／台南報導〕被斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像，已順利修復，經藝術家王昭旺的巧手，修好的八田銅像跟原來的銅像一模一樣，目前受到嘉南農田水利會和警方的保護。

台南市文化局和水利會將於7日上午9點，在烏山頭為修復的八田銅像揭幕，8日下午2點舉辦八田追思會。

受水利會委託修復的藝術家王昭旺說，修復過程順利，和原本的八田與一銅像幾乎沒誤差。

修復工法是將25年前八田銅像複製品切割後，再以銲接的方式，和被斷頭的八田銅像連接，接著修飾顏色讓銅像色調協調一致，最後上蠟阻絕雨水保護銅像，修復工程耗時一週。

王昭旺說，修復工程最具挑戰的是將水利會提供八田與一各種角度的動態照片，分析、比對、模擬後，才能精準進行切割。因為奇美的復製品和原來銅像誤差值在2%以內，所以只要切割角度對，並調製出斑駁銅綠色相的漆，就能和原本的銅像如出一轍。

水利會現用帳篷將八田銅像圍住、用布蓋銅像，遊客要等到七日揭幕才能看到修好銅像後的真面目。

受水利會委託修復的藝術家王昭旺說，修復過程順利，和原本的八田與一銅像幾乎沒誤差。（記者楊金城翻攝）

遭破壞前的八田銅像。（水利會提供）

遭破壞前的八田銅像。（水利會提供）

修好的八田銅像目前用帳篷遮掩，受到嘉南農田水利會和警方的保護。 （記者楊金城攝）