山豬回來了！曾文水庫山豬島再現觀光熱潮

山豬成群覓食場面壯觀。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-05 18:00

〔記者蔡宗勳／大埔報導〕山豬回來了，是最近曾文水庫旅遊業最夯的話題，不少觀光客是為看山豬到此一遊。

南台灣去年冬天幾乎不下雨，今年春雨也少得可憐，全台灣最大的水庫曾文水庫目前蓄水比只剩下18.88%，多個碼頭因遠離水面而閒置，對遊艇觀光業造成不小的衝擊，所幸山豬又回山豬島，吸引不少遊客專程前來看山豬。

在曾文水庫內與世隔絕的山豬島，因聚集一群野山豬得名，這群山豬雖未經馴化，但在觀光業者帶領遊客長期餵食下，不會懼怕人類，甚至聞樂出沒，也就是剛開始看不到山豬，但只要遊艇業者播放特定音樂，山豬就一隻隻冒出來，場面逗趣可愛。

但這人豬和樂融融的畫面，卻一度中止，因為今年3月間連續兩個晚上有不肖人士夜闖山豬島開槍獵捕，致倖免的山豬四處竄逃，豬去島空，重創觀光業，所幸經地方人士自主巡護，山豬又慢慢回到島上，目前約有100隻，成群覓食場面相當壯觀。