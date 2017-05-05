八田與一銅像順利修復 7日重新揭幕

2017-05-05 17:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕上月慘遭「斷頭」的烏山頭水庫八田與一銅像，七日將正式亮相，日前已經完成修復，受託修復的藝術家王昭旺表示，修復過程順利，和原本的八田與一像幾乎沒誤差，為了確保銅像安全，嘉南農田水利會用帳篷將銅像圍住，讓許多民眾十分期待與修復完成的八田桑見面！

嘉南農田水利會向奇美博物館借了25年前複製的八田與一像，委託擁有20幾年經驗、以青銅和鋼塑創作為主的王昭旺進行修復。王昭旺表示，修復的工序是將奇美博物館的銅像直接切割，再以銲接的方式和銅像的身體連接，接著修飾顏色讓銅像色調協調一致，最後上蠟阻絕雨水保護銅像，修復工程耗時一周。

王昭旺說，修復工程最具挑戰的是將水利會提供八田與一各種角度的動態照片，分析、比對、模擬後，才能精準進行切割。因為奇美的復製品和本銅像誤差值在2%以內，所以只要切割角度對，並調製出斑駁銅綠色相的漆，就能和原本的銅像如出一轍，7日在烏山頭水庫將重新揭幕，大家拭目以待！