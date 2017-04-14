偽裝點心、飲品 新興毒品危害學生比率大增

藥頭將新興毒品包裝成糖果和沖泡飲品，掩人耳目。（記者翁聿煌攝）

2017-04-14 20:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕「道高一尺、魔高一丈！」新興（混合型）毒品使用人數增多，加上不易化驗，且藥頭故意將其包裝成點心零食及生活用品，或偽裝成咖啡、奶茶等沖泡式飲品掩人耳目，新北市教育局校安中心統計，學生使用新興毒品的比率從3.3％增加至17.8％，教育局已編列預算購置新型檢驗試劑提高篩檢比率，學校和家長也需要提高警覺。

教育局校安中心主任康來誠說，一般常見的毒品價格，如安非他命及大麻每公克1千元、K他命800元、搖頭丸500元，新興混合型毒品的毒咖啡或奶茶包約500元，較一般毒品便宜，因此藥頭會以免費試用或灌輸「吸食一、兩次不會上癮」的謊言，誤導少年學生嚐試，待上癮後再要求以金錢購置或協助販售毒品。

在目前查獲的毒品偽裝形式令人吃驚，藥頭故意將其包裝成精美的糖果包、心型巧克力、小包裝速食麵點心及郵票、護唇膏等生活用品，或偽裝成咖啡、奶茶等沖泡式飲品粉末，再以市售或自創品牌包裝的型態掩人耳目，也就是俗稱的「咖啡包」。

教育局副局長黃靜怡說，新北市學校105年藥物濫用新增個案數較104年減少34.5％，但個案施用新興毒品比率由104年的3.3％上升至105年的17.86％，教育局考量新興毒品不易驗出的特性，已率先增加經費採購新興毒品確認檢驗試劑，針對BK-MDMA、喵喵、MDPV、PMMA等新興毒品項目進行檢驗，期能發掘所有校園藥物濫用個案，儘早協助學生遠離毒品危害。

黃靜怡說，針對藥頭不斷創新毒品類型及銷售手法，教育局加強各級學校反毒教育宣導、增進教師反毒知能研習、增加每學期各校實施臨機篩檢機率，以今年1至3月與去年同期比較，由學校尿篩發現個案數增加17％，希望及早檢出，立即協助。

教育局為增加學生拒絕誘惑的技巧與能力，與台大中信慈善基金會兒少暨家庭研究中心合作，選定六所國中試辦，針對國中七年級學生進行十堂課的生活技能訓練課程）盼能藉此提升學生自信與自主決定能力，建立堅強心理素質，化解同儕衝突與壓力，降低偏差行為的機會，避免學生藥物濫用。