商人回饋故里 八斗子租屋設漁民文學的家
〔記者俞肇福／基隆報導〕如果你有錢，你會想做甚麼？有人買千萬超跑，有人是遊山玩水；在基隆市八斗子漁村，有人最近自費租屋興設、專門收藏以漁民文學、海洋文學與漁業事務為主的書屋－「八斗書屋－漁民文學的家」！
出身八斗子漁村的商人許焜山，事業經營有成，數年前將自己多年來有關漁村文物收藏，在漁村內承租民宅，規劃成為八斗子漁村文物館；最近，許焜山進一步回饋鄉里，將自己收藏的海洋、漁村文學的書籍、漁業期刊等，承租八斗子漁村文物館樓上的民宅展陳，並取名為「八斗書屋－漁民文學的家」。
許焜山說，這些年來他返回八斗子，希望讓幼年八斗子漁村的東西能夠被保存、被記錄下來；看到老漁船報廢，從船上拆解下來的船舵，漁網，漁具，他一一收藏，在八斗子漁村租民宅收藏，成立八斗子漁村文物館分門別類展陳，並聘請專人整理免費導覽。
最近，八斗子漁村文物館樓上民宅要出租，許焜山二話不說又租下，將家中的藏書搬出來，並且把早年收購的柑仔店櫥櫃，搬到八斗書屋當書櫃，漂流木釘製成書桌；許焜山說，小時候想當記者，雖然最後無法如願以償，但是這些年陸陸續續買了海洋文學、漁民文學的書籍，還有朋友捐給他一堆漁業研究書籍、期刊，他通通搬進來。
許焜山說，他希望八斗書屋整理告一段落後，未來能成為研究海洋文學、漁民文學人士休憩的據點，或者是小型研討會開會場所；許焜山說，當然這裡藏書不能跟圖書館相比，只希望民眾走訪八斗子漁村，也能有個像家的場所，供大家歇腳品茗話家常。
-
基隆八斗子漁港是台灣漁業重要基地，出身八斗子漁村的許焜山經營事業有成，回饋鄉里租屋設漁民文學的家。（記者俞肇福攝）
-
許焜山獨自出資將收藏的漁村文物租屋展陳，並命名為八斗子漁村文物館，經常有民眾或小朋友前來參訪；圖為基隆市幼童軍前往文物館參觀。（記者俞肇福攝）
-
「八斗書屋－漁民文學的家」收藏各類海洋文學、漁民文學藏書，現場書櫃由漂流木釘製，充滿濃濃海洋風情。（記者俞肇福攝）
-
基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」，圖中的書櫃為早年柑仔店的櫥櫃。（記者俞肇福攝）
-
基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」；圖為漂流木所雕刻的招牌。（記者俞肇福攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 新東國中童軍團 獲教育部全國績優學校
- 獨家》北市同性伴侶5月起可申請社會住宅！
- 澎湖史上首件都更案 早餐街文康市場盼新生
- 舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 熊貓為何是黑白色的？ 專家說是為了...
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- 宜蘭五結出海口驚見浮屍 初判落海超過一個月
- 安麗盃8強無台將 20年來最慘
- 法院撤銷八仙停業 侯友宜傳「噤聲」不見蹤影？
- 哈利王子勾女友預習婚禮 女星入主皇室倒數
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 中國抗議薩德 樂天商店卻被一掃而空
- 林文義／華麗廢墟
- 豪宅變野砲聖地 喬治克隆尼氣炸
- 拿錯信封還呆愣台下無反應 奧斯卡舞台督導批元兇無能
- 降血脂藥冠脂妥偽藥案 陳姓盤商30萬交保
- 〈婚姻幸福學〉愛得筋疲力盡 卻又割捨不下
- 運將遇惡煞劫車財 警飆速2小時逮嫌
- 經典賽》「守備一般打擊不強」台灣隊被唱衰
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 養狗作伴趴趴走 女街友反被咬到噴血
- 自由廣場》樂天 樂翻天
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- 顛覆刻版印象 竹市議員林盈徹服務處開幕
- 為賭錢玩命 傻男喝整瓶Tequila後死亡
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 搶匪清晨搭計程車 洗劫運將財物還將車子開走
- （影音）VIXX隊長N做香氛會歌迷 俏皮拗台粉請客
- SBL Live》于煥亞20分 台啤擊敗金酒晉級
- 經典賽》潘威倫單局爆4分 台灣隊熱身賽不敵警察廳
- 土耳其：1架米格-23戰機墜毀敘邊境
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 年金改革 陳建仁：一定會成功
- 自由限時批》台獨，就是反「黨國」封建專制下的產物！
- 沙國國王超親民 出訪玩自拍
- 騎士遭客運輾壓 雙腳開放性骨折
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 自由廣場》大學考招引導高中教學？
- 貝克漢替長子慶生 意外遇流氓球迷嗆聲
- NBA》林書豪轟復出最高18分 籃網仍不敵拓荒者
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
標題：商人回饋故里 八斗子租屋設漁民文學的家
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email