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商人回饋故里 八斗子租屋設漁民文學的家

2017-03-05  20:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕如果你有錢，你會想做甚麼？有人買千萬超跑，有人是遊山玩水；在基隆市八斗子漁村，有人最近自費租屋興設、專門收藏以漁民文學、海洋文學與漁業事務為主的書屋－「八斗書屋－漁民文學的家」！

出身八斗子漁村的商人許焜山，事業經營有成，數年前將自己多年來有關漁村文物收藏，在漁村內承租民宅，規劃成為八斗子漁村文物館；最近，許焜山進一步回饋鄉里，將自己收藏的海洋、漁村文學的書籍、漁業期刊等，承租八斗子漁村文物館樓上的民宅展陳，並取名為「八斗書屋－漁民文學的家」。

許焜山說，這些年來他返回八斗子，希望讓幼年八斗子漁村的東西能夠被保存、被記錄下來；看到老漁船報廢，從船上拆解下來的船舵，漁網，漁具，他一一收藏，在八斗子漁村租民宅收藏，成立八斗子漁村文物館分門別類展陳，並聘請專人整理免費導覽。

最近，八斗子漁村文物館樓上民宅要出租，許焜山二話不說又租下，將家中的藏書搬出來，並且把早年收購的柑仔店櫥櫃，搬到八斗書屋當書櫃，漂流木釘製成書桌；許焜山說，小時候想當記者，雖然最後無法如願以償，但是這些年陸陸續續買了海洋文學、漁民文學的書籍，還有朋友捐給他一堆漁業研究書籍、期刊，他通通搬進來。

許焜山說，他希望八斗書屋整理告一段落後，未來能成為研究海洋文學、漁民文學人士休憩的據點，或者是小型研討會開會場所；許焜山說，當然這裡藏書不能跟圖書館相比，只希望民眾走訪八斗子漁村，也能有個像家的場所，供大家歇腳品茗話家常。

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  • 基隆八斗子漁港是台灣漁業重要基地，出身八斗子漁村的許焜山經營事業有成，回饋鄉里租屋設漁民文學的家。（記者俞肇福攝）

    基隆八斗子漁港是台灣漁業重要基地，出身八斗子漁村的許焜山經營事業有成，回饋鄉里租屋設漁民文學的家。（記者俞肇福攝）

  • 許焜山獨自出資將收藏的漁村文物租屋展陳，並命名為八斗子漁村文物館，經常有民眾或小朋友前來參訪；圖為基隆市幼童軍前往文物館參觀。（記者俞肇福攝）

    許焜山獨自出資將收藏的漁村文物租屋展陳，並命名為八斗子漁村文物館，經常有民眾或小朋友前來參訪；圖為基隆市幼童軍前往文物館參觀。（記者俞肇福攝）

  • 「八斗書屋－漁民文學的家」收藏各類海洋文學、漁民文學藏書，現場書櫃由漂流木釘製，充滿濃濃海洋風情。（記者俞肇福攝）

    「八斗書屋－漁民文學的家」收藏各類海洋文學、漁民文學藏書，現場書櫃由漂流木釘製，充滿濃濃海洋風情。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」，圖中的書櫃為早年柑仔店的櫥櫃。（記者俞肇福攝）

    基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」，圖中的書櫃為早年柑仔店的櫥櫃。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」；圖為漂流木所雕刻的招牌。（記者俞肇福攝）

    基隆市出現首間專門以海洋文學、漁民文學收藏的「八斗書屋－漁民文學的家」；圖為漂流木所雕刻的招牌。（記者俞肇福攝）

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