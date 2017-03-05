商人回饋故里 八斗子租屋設漁民文學的家

2017-03-05 20:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕如果你有錢，你會想做甚麼？有人買千萬超跑，有人是遊山玩水；在基隆市八斗子漁村，有人最近自費租屋興設、專門收藏以漁民文學、海洋文學與漁業事務為主的書屋－「八斗書屋－漁民文學的家」！

出身八斗子漁村的商人許焜山，事業經營有成，數年前將自己多年來有關漁村文物收藏，在漁村內承租民宅，規劃成為八斗子漁村文物館；最近，許焜山進一步回饋鄉里，將自己收藏的海洋、漁村文學的書籍、漁業期刊等，承租八斗子漁村文物館樓上的民宅展陳，並取名為「八斗書屋－漁民文學的家」。

許焜山說，這些年來他返回八斗子，希望讓幼年八斗子漁村的東西能夠被保存、被記錄下來；看到老漁船報廢，從船上拆解下來的船舵，漁網，漁具，他一一收藏，在八斗子漁村租民宅收藏，成立八斗子漁村文物館分門別類展陳，並聘請專人整理免費導覽。

最近，八斗子漁村文物館樓上民宅要出租，許焜山二話不說又租下，將家中的藏書搬出來，並且把早年收購的柑仔店櫥櫃，搬到八斗書屋當書櫃，漂流木釘製成書桌；許焜山說，小時候想當記者，雖然最後無法如願以償，但是這些年陸陸續續買了海洋文學、漁民文學的書籍，還有朋友捐給他一堆漁業研究書籍、期刊，他通通搬進來。

許焜山說，他希望八斗書屋整理告一段落後，未來能成為研究海洋文學、漁民文學人士休憩的據點，或者是小型研討會開會場所；許焜山說，當然這裡藏書不能跟圖書館相比，只希望民眾走訪八斗子漁村，也能有個像家的場所，供大家歇腳品茗話家常。