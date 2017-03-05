機捷通車後 一年竟可幫台鐵增加千萬收入

2017-03-05 19:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕22年沒調漲票價等原因而連年虧損的台鐵，近年來積極開發業外收入，除在台北車站大廳牆面及立柱上裝設多媒體撥放器，讓廣告代理商找業者刊登廣告外；桃園機場捷運通車後，連結台北車站與機捷A1台北站的地下連通道，因往來人潮眾多，台鐵已著手準備於通常牆面打造廣告燈箱，並以展覽的概念，融入鐵道元素。台鐵局貨運服務總所總經理陳淑慧表示，預計4月下旬能夠做出成果，1年可為台鐵增加上千萬元的營收。

陳淑慧表示，機場捷運通車後，A1站跟台鐵車站都可說是國際門戶的延伸，不是只有國內民眾會經過，外國旅客來台灣並搭機捷到台北，大多也會走連通道到台北車站。為增加往來北車－機捷連通道的趣味性，不單純只是趕車、轉乘的通道，台鐵將以策展的方式，呈現台鐵130年的歷史，並希望能有台灣特色、國際化觀點的廣告，讓旅客覺得連通道這空間規劃具停留腳步的吸引力，創造台鐵、旅客、廣告主3贏局面。

目前連通道兩側已設13個廣告看板的基座，不過連通道算是新增的動線，廣告商也還在評估人潮效益，陳淑慧表示，目前已有部分招標出去，確定一年可增加6、7百萬元收入，未來如果滿租，收入絕對超過千萬元。希望觀光局能夠多利用這空間，畢竟日本、韓國、香港、東南亞等商務、自由行旅客經過的機會很大，這裡就是一個宣傳台灣觀光很好的平台。