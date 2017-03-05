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今晚最新！ 白沙屯媽駐駕田中乾德宮

媽祖過境二水鄉，信徒爭相鑽轎底。（照片翻攝自臉書「二水人聊天室」）

2017-03-05  18:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖回鑾進入彰化縣境內，今天清晨從溪州鄉三條國小起駕，過境二水鄉、田中鎮，晚間駐駕田中乾德宮，明天將於清晨六點起駕，往社頭鄉方向而去。

白沙屯媽祖在彰化境內「行蹤飄忽」，有時走田埂，有時走大馬路，有時沿著八堡圳旁的小路而行，約中午來到二水鄉的市區，大家爭相鑽轎底。

沿途民眾見媽祖鑾轎到來，喜出望外，紛紛放下手邊工作，擺香案祭拜，居民為了讓信徒飽餐一頓，臨時搭起伙房，炒麵條、青菜，更提供飲料、水果。

傍晚進入田中市區，晚間駐駕信仰中心乾德宮。

林茂賢表示，白沙屯媽祖的行進路線不定，神轎在搖擺之間，產生一股奇妙的牽引力道，這股力道會引領轎夫「有志一同」，往同一個方向前進，時而往前，時而往後，也會往左、右，有時還會迴轉，有時還會進你家客廳休息，全憑因緣，能為媽祖服務，都覺得是一種福氣。

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  • 白沙屯媽祖來了！在溪州鄉境內竟然走田埂。（照片翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    白沙屯媽祖來了！在溪州鄉境內竟然走田埂。（照片翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」）

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