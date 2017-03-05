文心路捷運工程圍籬已拆 民眾要求恢復停車格

中市捷運綠線圍籬已拆，民眾要求恢復文心路的停車格。（記者蘇金鳳攝）

2017-03-05 19:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運綠線將於2018年試營轉，很多路段的圍籬已拆，有民眾呼籲趕快恢復停車格，方便民眾停車。交通局長王義川表示，雖然圍籬已拆，但是目前規劃整條文心路將要進行人本環境，預計一個方向20米的車道，將會有一般車道、自行車道、人行道、停車格及公共設施，不會像現在4個車道，但為方便民眾臨時停車洽公，將在今年中，在非車站區域，取消紅線，讓民眾可臨停。

住在西屯區文心路附近的住戶表示，過去因為文心路要興建捷運綠線施工的關係，市府把停車格都取消了，住戶及店家為了城市的發展「相忍為國」，也就忍受道路縮小、停車格取消的種種不便。

住戶表示，如今文心路的圍籬既已拆除，呼籲市府趕快恢復停車格，方便住戶、洽公及購物民眾停車。

市議員陳淑華表示，捷運綠線預計2018年試運轉，目前木土工程都已告一段落，有很多路段的圍籬都已拆除，既然道路已恢復跟以前一樣寬，就應該恢復停車格

陳淑華表示，近幾日，有很多民眾跟她反映，捷捷綠線都快要通車了，圍籬也拆得差不多了，就應該恢復停車格，過去商家因為停車格遭到取消，加上市府並未增加停車場，附近原本不好停車，讓生意受到很大的影響，請市府順應民意，趕快恢復停車格，讓民眾不用找四處找停車格。

交通局長王義川表示，目前規劃今年底對文心路進行人本環境的改善，興建經費預計5億，現有一個方向約20米的車道將要重新規劃車道，將增加一般車道、自行車道及停車格，還要擴大人行道寬度及公共設施。

王義川表示，因為有此一規劃，便暫時無法恢復停車格，但為方便民眾需要臨時停車，因此會在非車站區取消紅線改畫黃線。