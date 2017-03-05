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長照》台東牙醫教照服員及長輩口腔照護

特殊需求者口腔照護委員會主委黃明裕醫師向長輩們說明正確刷牙姿勢應該像拿筆一樣握牙刷。（記者王秀亭攝）

2017-03-05  16:06

［記者王秀亭／台東報導］台東縣牙醫師公會為加強有長照需求者平日的口腔預防保健，前進老人養護中心，教導護理人員、照服員及長輩們口腔照護知識與技能，並送上身障者專用牙刷，宣示台東牙醫師在長照體系不缺席。

「能咀嚼就不要插鼻胃管。」台東縣牙醫師公會理事長施皇仰指出，老人保有咀嚼功能很重要，不僅是吃東西提供身體營養，透過咀嚼牽動頭部肌肉神經，有助減緩失智症，一旦喪失功能，也易變得悲觀，經統計，口腔功能差的長輩罹吸入性肺炎的比例是一般老人的2倍，因此，老人的口腔保健很重要，台東縣牙醫師公會計畫從老人養護中心著手協助。

台東縣牙醫師公會前進柏林老人養護中心，特殊需求者口腔照護委員會主委黃明裕醫師以牙齒模型，實地教導長輩們正確刷牙知識，才講到一半，一位阿嬤突然舉手詢問，「醫師，我都沒牙齒了，怎麼辦？」引起現場一片笑聲，醫師黃明裕隨即請阿嬤一定要給牙醫師看診後才能依個別狀況處理。

隨後護理人員設計輕鬆活潑的闖關關卡，長輩們逐一示範自己的刷牙方式，牙醫師們再從中提醒正確刷牙姿勢。

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牙醫師在闖關關卡中，逐一 指導長輩正確刷牙姿勢。（記者王秀亭攝）

台東縣牙醫師公會理事長施皇仰（右）代表捐贈身障者牙刷給柏林老人養護中心。（記者王秀亭攝）

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