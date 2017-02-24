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小港醫院成立日間關懷站 低收獨居長者歡喜做伴

2017-02-24  19:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市小港醫院「頂林仔邊庄日間關懷站」今天開幕，為11名低收獨居長者提供照護服務，小港醫院表示，除了提供安養處所，同時建構在地終老的長期照護網絡。

揭幕儀式安排布袋戲偶揭開序幕，透過深入淺出的演出方式傳遞長照2.0之服務對象、服務內容及補助原則等資訊，林園區區長謝水福、小港醫院院長侯明鋒、中油石化事業部執行長黃順發、市議員李雨庭、黃天煌等人共同揭牌。

11名低收獨居長者將於每週1至5，在設於林園長青活動中心的「頂林仔邊庄日間關懷站」接受照護，長輩今天開心地試用彈珠遊戲等訓練器具，相約歡喜做伴。

謝水福指出，林園區老年人口比例近12%，獨居長者為數不少，因而與小港醫院共同合作，並以林園舊稱命名為「頂林仔邊庄日間關懷站」，盼喚起長輩過往的回憶，找回熟悉感與幸福感。

侯明鋒表示，小港醫院去年成立娜麓灣原住民老人日間關懷站，獲得好評，這次獲中油贊助經費，短短3個月就成立頂林仔邊庄日間關懷站。他說，根據小港醫院統計，就診民眾來源中林園區高居第2位，顯見小港醫院已成為林園區非常重要的醫療服務單位。

黃順發說，老人照護已經成為趨勢，這次協助成立日間關懷站，希望可以看到長者笑容。

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  • 長者開心地玩起彈珠遊戲，小港醫院人員表示，遊戲可增加視知覺搜尋及辨識力。（記者洪臣宏攝）

    長者開心地玩起彈珠遊戲，小港醫院人員表示，遊戲可增加視知覺搜尋及辨識力。（記者洪臣宏攝）

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