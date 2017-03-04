十二年國教課綱將行 光華國中校長親自上課

高雄光華國中校長林建志，3日進行公開授課教學「伏打電池與電流的化學效應」的單元。（翻攝自光華國中臉書）

2017-03-04 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕因應〈十二年國教課綱〉強調提升教學品質，校長及教師每年需開放觀課，高雄光華國中校長林建志便親自走進教室上課，與教師一同切磋課程教學技巧，頗獲好評。

林建志是理化老師出身，雖然轉任行政多年，仍十分有教學熱情，剛擔任光華國中校長時，也身兼代課老師授學，緩解師資不足的過渡期。

107課綱即將實施，林建志也親自與理化領域教師一同討論備課，3日進行公開授課教學「伏打電池與電流的化學效應」的單元，課後也與觀課教師一起進行檢討，展現教學領導的功力。

高雄光華國中校長林建志，3日進行公開授課教學「伏打電池與電流的化學效應」的單元。（翻攝自光華國中臉書）

高雄光華國中校長林建志，3日進行公開授課教學「伏打電池與電流的化學效應」的單元。（翻攝自光華國中臉書）