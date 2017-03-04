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女童問「什麼是性行為？」 網友建議請結衣示範

2017-03-04  14:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國小三年級課程有教小朋友要防範性侵，張姓女學童返家問媽媽「什麼是性行為？你示範給我看看」，張母語塞，女童上網查資料後，仍滿腹疑問，張母上臉書討救兵，有朋友建議從生物生殖切入，有人建議「找結衣（波多野結衣）來示範比較快」。

南投就讀國小三年級的張姓女童，因為課本有教小朋友要防範性侵，老師提到「性行為」但未進一步解釋，張童要媽媽解釋，並稱「行為是動作，你示範給我看看！」，張母傻眼語塞。

張童後來上網查，找出維基百科的解釋，再度不解的問媽媽「既然會有愉悅感覺，快樂的事小孩子為何不能做？」。

「救人啊！」，張母上臉書向朋友討救兵，臉友給的建議五花八門，有人要她從生物無形生殖、有性生殖談起，有人要她乾脆找波多野結衣來示範比較快。

張姓學童的媽媽無奈的表示，國小教性知識教一半，殊不知現在的孩子人小鬼大，又很會上網，偏偏一知半解，讓父母更難回應。

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  • 張姓學童的媽媽臉書PO文，向臉友討救兵。（圖擷自張姓學童的媽媽之臉書）

    張姓學童的媽媽臉書PO文，向臉友討救兵。（圖擷自張姓學童的媽媽之臉書）

  • 張姓女童上網查到的性行為解釋。（圖擷自維基百科網站）

    張姓女童上網查到的性行為解釋。（圖擷自維基百科網站）

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