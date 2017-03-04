海研二號往海上倒油漆？ 海大：民眾誤會

2017-03-04 12:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕網友發現國立海洋大學研究船「海研二號」人員，疑似將油漆往海上倒，恐有汙染海洋生態之虞，對此，海大表示，維修時有油漬流出，才會以中性化油劑中和處理，並不會汙染環境，民眾誤會了。

張姓網友昨天在臉書專頁貼出照片，指「海研二號」將整桶油漆往海上倒，「身為台灣最專業的海上研究單位竟然做這種事，真的沒救了」，引發網友議論。

對此，海大今天表示，「海研二號」昨天在進行絞盤機維修，導致滑油溢出，由於船隻晃動使部分油漬流至船邊，研究船人員發現後，立即使用對海洋沒有汙染及影響的化油劑處理，因為化油劑與油作用產生白色泡沫，才會引起民眾誤會。

基隆市政府產業發展處漁業行政科長何惠玫表示，昨天下午4時接獲通報後，立刻派員會同遊艇泊區委外單位前往現場會勘，海面並未發現油汙，也沒有垃圾，已告誡相關人員勿再犯。

何惠玫說，化油劑屬於中性，用來中和油汙，不會造成海洋汙染，但若滑油溢出流到海面，可依「漁港法」第18條「排放有毒物質、有害物質、廢油」規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

海研二號於1993年由國科會與教育部出資建造，由海大研發處管理與營運，主要用途為海洋探測服務，協助海洋科學研究進行與海洋教育推廣工作。