消基會提機捷5大缺失 桃捷逐一回應
2017-03-03 19:27
［記者謝武雄／桃園報導］消基會今天召開記者會，針對機場捷運票價等提出五大部分缺失；對此，桃捷公司針對問題逐一回應，其中，直達車、普通車分開計價問題，主要是票閘無法辨識，實施人工查票容易衍生糾紛，目前已經針對通勤族提出各項優惠方案。
站內整體無障礙設施，都符合大眾運輸工具無障礙設施設置辦法等相關規定，比照北高捷同業辦理，而在團體試乘時，包含脊髓損傷基金會董事長林進興、多位視障者，對於列車及車站洗手間與閘門，都給予很高評價。
月台與車輛間的縫隙，是為了避免電聯車廂在行進間碰撞車站結構，業界稱此為動態包絡線，其中，月台邊至車廂地板水平距離，直線月台需小於95毫米，曲線月台需小於145毫米，目前機捷設計都符合規定。
關於轉乘說明，桃園市與新北市境內機捷沿線車站，已經提高170條接駁公車路線，轉乘便利性高，未來會持續視實際需求調整路線及班次，除公車外，機場捷運幾乎全線出口都有提供Youbike，桃園市Youbike前30分鐘免費。
關於轉乘優惠說明，環保署已經同意由空污基金，負擔轉乘優惠費用部分比例，其餘費用分擔比例，將由交通部、桃園市政府、台北市政府、新北市政府共同研商。
桃園捷運公司董事長劉坤億表示，轉乘優惠採取公車轉捷運、捷運轉公車雙向優惠，於第二段優惠8元，對民眾比較具有誘因。
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