台日韓跨國美術交流展 在葫蘆墩文化中心
〔記者歐素美／台中報導〕台日韓跨國美術交流展今天在葫蘆墩文化中心開展！今年由東南美術會邀請日、韓兩國會員來台展出油畫及雕塑、攝影作品等50多件，其中，韓國參展畫家呼應2018台中世界花卉博覽會，提供多幅花卉主題的油畫創作，展現北國獨特的意境風情與繪畫風格。
韓國「大韓國際親善會」於1987年首次舉辦台日韓美術交流展，邀請台灣的東南美術會賴高山、林天從、張炳南等3名畫家參展，開啟交流契機；1989年改由日本太平洋美術協會在東京舉辦，1990年4月韓國具象美術會及日本太平洋美術會至台中展出，至此開始三國輪辦展覽的合作序幕。
東南美術會黃木權會長表示，台日韓跨國美術交流展搭起台韓兩國藝壇對話的橋樑，雙方也培養出深厚感情，2014年9月，韓國藝術家首度來台展出，雖遇颱風仍如期出席開幕式，令東南美術會成員感念在心。
黃木權今年接下前會長詹瑞彬的棒子，致力開創三國藝術交流活動，促成第13次的台日韓跨國美術交流展，期望民眾能藉此欣賞具有40年歷史的東南美術會會員紮實創作，及感受台日韓繪畫藝術不同源流、畫風激盪出的藝術交流花火。
劉國東及全仙澤兩人今年已90多歲，是台韓兩國重量級前輩畫家，至今仍致力於藝術提昇，充滿豐沛的創作能量。
資深藝術家袁國浩介紹展出的畫作表示，日本宮崎美術會的藝術家作畫嚴謹，著重細節、空間及層次的處理，近景綠野田疇與遠山浮雲襯映，筆法細膩深具質感；韓國「國際Art Club Comet協會」會員為學養兼具的專業畫家，作品簡練豪邁。
展出的作品「故鄉」曾獲韓國美術獎，創作者吳卿愛利用深淺墨色表現景物，簡潔精湛的線條色營造遺世獨立、幽微深邃的氛圍，彰顯獨特強烈的藝術內涵；金淑貞則擅長將韓國傳統繪畫元素與文創結合，作品「2017長旅行-多福」細描精繪、豐富亮彩的磁瓶花卉，彷若中國工筆畫，具浪漫華麗的視覺美學效果。
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標題：台日韓跨國美術交流展 在葫蘆墩文化中心
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