竹科道路漏水7天沒修好 網轟：難怪要限水

網友發文批評，指新竹雙園路一段接近園區三路的一個轉彎處，有水管從24日就一直漏水，但至今卻一直沒修復，質疑「難怪要限水」。（圖擷自新竹爆料公社）

2017-03-02 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕網友在臉書爆料指出，竹科園區的雙園路一段有一處從上月24日就開始漏水，由於新竹已進入第一階段限水，民眾質疑為何一直沒修好。自來水公司對此回應稱，因修繕會影響周邊工廠運作，已協調本週六將進行關閉水源維修。

水公司：維修影響竹科運作 本週六處理

網友在《新竹爆料公社》發文批評，指新竹雙園路一段接近園區三路的一個轉彎處，有水管從24日就一直漏水，但至今卻一直沒修復，質疑自來水公司放任流失水源，「難怪要限水」。

《蘋果》報導，自來水公司第3區管理處對此回應，指之前接到通知就有前往維修，但因竹科日前進行路平專案時，有將部分自來水支流埋起來，本次漏水因支流被埋而無法關掉開關，若要維修則需關掉區域較大的水源總開關，但若關閉將影響竹科部分廠區運作，因此在與竹科管理局評估後，決定在本週六進行關閉水源、維修施工，並不是不處理。