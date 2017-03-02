西部11縣市空品不佳 麥寮測站一度飆紫爆！
2017-03-02 18:16
西部11縣市空品不佳，麥寮更飆紫爆！（擷取環保署空氣品質監測網）
〔記者楊綿傑／台北報導〕近日因東北季風影響，境外污染物隨之南下，台灣西部地區籠罩空污之中，根據環保署空氣品質監測網資料，目前全台有11縣市空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」及「不良紅」等級，麥寮測站更是一舉飆上紫爆，提醒民眾留意。
環保署表示，空污有部分是來自於境外污染，部分則是本地污染物。監測網上從彰化以南所有測站AQI都至少達到「警戒橘」標準，苗栗、台中、南投，也有部分測站AQI出現「警戒橘」或「不良紅」，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
值得注意的是，麥寮測站一枝獨秀，AQI飆到紫爆等級，指標污染物為懸浮微粒（PM10），環保署解釋，這是由於東北季風強勁，出海口附近揚塵污染所致。
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