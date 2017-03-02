師大附中職員失控揮刀遭爆學校施壓 校方：純屬揣測
2017-03-02 18:35
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣師範大學附屬高級中學今天下午驚傳彭姓總務處職員情緒失控持刀，民眾向本報爆料，指出彭員長期被校方施壓，主因是校內多次因工程違法、地下室無使用執照等案被檢舉，校方懷疑彭員是內鬼，多次約談，才導致彭員失控。對此，師大附中表示，純屬揣測。
師大附中表示，彭姓職員任職於總務處，負責財產登記的業務，體育館地下室作為學生社團辦公室使用，其業務歸屬學務處，因此彭員體育館地下室管理沒有任何關係。
但附中坦言，體育館地下室確實違法使用，建管處曾提醒該地下室為防空避難空間，不可作為其他用途，教育部國教署也派員到校勘查並指導，目前學校已在處理，要求社辦搬離，恢復成防空避難空間，並找到社辦替代空間，今天中午就是開搬遷協調會。
對於民眾爆料地下室未申請執照，彭員2個月來每天被高層找去約談，恐嚇要測謊，還懷疑事件不單純，騷擾彭員要其交出「幕後主使者」，並拿考績等威脅，師大附中強調，純屬揣測。附中表示，彭員在醫生問診過後，建議留院觀察，因此暫時不會出院。
第一時間傳出彭員在校內失控揮刀，師大附中稍早在中午受訪時表示，該事件當時是午休時間，因此學生並未受到影響，不過當時彭姓職員清緒激動，「他哭的很傷心」，導師同事間也沒聽說彭姓職員家中有發生什麼事，也沒有精神疾病的病史與就醫紀錄。
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