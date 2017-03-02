機捷通車後 柯文哲：可以談松機與桃機整合問題
2017-03-02 12:27
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運今日正式通車，台北市長柯文哲於通車典禮現場表示，五楊高架與機場捷運通車後，松山機場與桃園機場整合問題應該就可以搬上檯面，這是首都生活圈很重要的政策，同時也能改變台北市面貌，現在主要人物都在這裡，可以找個時間討論一下。
交通部長賀陳旦表示，當然有功能更強的大機場，台灣各個既有機場的定位是否需要調整，交通部會督導民航單位與各方共同討論；不過現在桃園機場已非常擁擠，機場捷運通車後要讓它經營一段時間，除等到聯外壅塞情況改善外，也要等第三航廈與第三跑道完成，機場內部擁擠的壓力獲得改善後，再來做相關決定，不過期間會朝各面向進行分析。
桃園市長鄭文燦則認為，桃園航空城計畫包含第三航廈與跑道，如果能順利完成興建，的確可以預留松山機場遷建的空間；但這需要政府進行整體規劃，協商兩座機場看要如何整合甚至遷建，讓台北市與桃園市的發展都能有各自的定位。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎
- 機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台中豐樂公園見餵食野鴨 民憂爆疫情
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 新台幣改版要花500億 彭淮南：沒改版急迫性
- 經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 奧斯卡出包元凶再被爆出這照片 網友怒喊：停！
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 傳要嫁上海富豪 林志玲為母病延婚
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 王柏杰被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 奇觀！18輛騎士騎到一半排隊領紅單
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 侍JAPAN輸中職 日媒頭版說屈辱
- 逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 許家綸水墨特優 特殊選才上台師大美術系
- 警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車
- 美前副總統拜登次子 與守寡大嫂墜入愛河
- 《閃舞》53歲美魔女 不老秘訣靠ＸＸ壯膽
- 李玉璽接吻超霸道 任容萱這招除味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機捷通車後 柯文哲：可以談松機與桃機整合問題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分