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機捷通車後 柯文哲：可以談松機與桃機整合問題

2017-03-02  12:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運今日正式通車，台北市長柯文哲於通車典禮現場表示，五楊高架與機場捷運通車後，松山機場與桃園機場整合問題應該就可以搬上檯面，這是首都生活圈很重要的政策，同時也能改變台北市面貌，現在主要人物都在這裡，可以找個時間討論一下。

交通部長賀陳旦表示，當然有功能更強的大機場，台灣各個既有機場的定位是否需要調整，交通部會督導民航單位與各方共同討論；不過現在桃園機場已非常擁擠，機場捷運通車後要讓它經營一段時間，除等到聯外壅塞情況改善外，也要等第三航廈與第三跑道完成，機場內部擁擠的壓力獲得改善後，再來做相關決定，不過期間會朝各面向進行分析。

桃園市長鄭文燦則認為，桃園航空城計畫包含第三航廈與跑道，如果能順利完成興建，的確可以預留松山機場遷建的空間；但這需要政府進行整體規劃，協商兩座機場看要如何整合甚至遷建，讓台北市與桃園市的發展都能有各自的定位。

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  • 桃園機場捷運今日正式通車，出席通車典禮活動的台北市長柯文哲（左1）說，五楊高架與機場捷運都已通車，松山機場與桃園機場整合問題可以搬上檯面討論了。（記者方賓照攝）

    桃園機場捷運今日正式通車，出席通車典禮活動的台北市長柯文哲（左1）說，五楊高架與機場捷運都已通車，松山機場與桃園機場整合問題可以搬上檯面討論了。（記者方賓照攝）

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