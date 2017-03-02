機場捷運通車 陳建仁：北北桃880萬居民歷史的一刻

機場捷運今天通車，副總統陳建仁（左三）指是北北桃 880萬居民歷史一刻。（記者方賓照攝）

2017-03-02 12:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運等了20年，終於在今天正式通車，副總統陳建仁表示，雞年通機捷，這對北北桃880萬居民來說是歷史的一刻，也是國家門戶改造階段性成果展現。桃園市長鄭文燦表示，通車代表爭議會過去建設會留下，也使得首都生活圈擴大成北北桃生活圈，相信通車後能逐漸分散桃園機場聯外交通運量，目標達到25%-40%；而機場捷運不只是讓國內外旅客前往機場及沿線各站居民通勤更便利，中南部民眾搭高鐵至桃園後，轉乘機場捷運只要10分鐘就能到機場。

機場捷運完成為期4週的試營運於今日通車，原定試營運期間約讓70萬人次體驗機場捷運，但最後多達140萬人次於試營運期間搭乘過機場捷運；第1階段團體試乘共邀請2千團體，運量達到18萬人次；第二階段自由試乘總計超過122萬人次搭乘。桃園捷運公司董事長劉坤億表示，試營運目的是強化站務、維修人員對於細節熟練度，且讓國內外乘客熟悉車站；且也當成壓力測試，讓桃捷公司能找出問題、面對問題加以改進，將安全、穩定舒適便利捷運系統提供給國內外旅客。

陳建仁表示，機場捷運通車將台灣公共運輸邁入新的里程碑，把高鐵、台鐵、捷運全部連結，讓國際觀光客來台灣能享受台灣便捷友善交通服務與人情味；今天出席前總統蔡英文也特別交代要謝謝大家，且也說只有彼此合作，台灣才能邁向更美好的未來。

機場捷運通車首日，旅客量明顯比試營運期間少許多，交通部長賀陳旦表示，今天是一般上班日，情況會與放假日不同，試營運結束後大家都還要適應新的交通生活模式，但相信通車首月提供5折優惠票價，能夠建立民眾搭乘習慣與培養運量。鄭文燦則表示，不論是台北還是高雄捷運，通車初期都是虧損，雖然說機場捷運通車初期虧損也是必然，但有信心運量能夠持續成長，不過運量的累積是需要時間。

機場捷運通車後交通部還有多項工作要繼續進行，賀陳旦說像是做為建設者的督導，要讓合約內容中需要繼續優化的事情絕不打折扣，廠商該有的保固繼續如質完成；督導高鐵、客運等許多交通單位做好轉乘，方便旅客使用大眾運輸到桃園機場。賀陳旦強調，機場捷運現不只是服務一般民眾，還要傳達台灣人情味，給外國旅客來台灣第一站就有好印象，希望相關單位責任不會因為通車的美好歡樂而忘記。

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