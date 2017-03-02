紀念高雄228 「四雄」學校週末大遊行

2017-03-02 11:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕70年前的3月4日，在228事件發生時，由雄中、雄女、雄工、雄商等4校學生組成雄中自衛隊，保護各族群民眾；高雄西區扶輪社今年聯合各校，將於3月4日發起70週年大遊行，並邀請高齡90歲的雄中衛隊副隊長陳仁悲，為學生披彩帶，象徵承先啟後。

根據歷史記載，228事件發生時，以台灣省立高雄第一中學（今雄中）為首的學生李榮河、陳仁悲等人，與少數高雄工業學校（雄工）、高雄商業學校（雄商）和高雄女中（雄女）的學生集結，於1947年3月4日成立自衛隊，維持學校附近治安，並以雄中為臨時收容所，保護生命遭受台人威脅的外省人。

發起人之一的高雄市議員蕭永達指出，當年雄中自衛隊學生為了捍衛家園，由陳仁悲等學生率領，攻向高雄火車站的願景館附近，一名學生顏再策因此犧牲，為了紀念這段歷史，遊行將走到火車站的願景館。

雄中校友會榮譽會長段志憲說，他對於這段歷史感到光榮，當年國軍不分青紅皂白的掃射，還在雄中的紅樓留下很多彈孔。

雄中校長謝文斌強調，3月4日的大遊行，將於上午10點在紅樓東側集合，參加的雄中、雄女、雄工、雄商等「四雄」學校學生，將持校旗走到火車站，陳仁悲由於年事已高，則搭上吉普車隨行。

高雄西區扶輪社社長張志明說，預計有200名社員參加大遊行，由於當年雄中自衛隊的核心發起人，都是棒球隊隊員，且曾於1946年奪得全台冠軍，因此遊行當天，社員將穿上棒球服，紀念這群熱血青年。

蕭永達強調，蔡英文總統曾說：「我希望有一天，當每年2月28日來到時，就是國家最團結的時候！」今天我們紀念發生在高雄的公義和平故事，透過遊行宣傳理念，將有助於團結台灣。