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扎根推廣閱讀 「書香苗栗卡」全縣圖書館都可借

2017-03-02  11:13

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣政府為推廣閱讀，扎根全民閱讀教育，除縣府自編經費外，前年至今也積極向教育部與國家圖書館等單位，爭取約2367萬元補助經費挹注。苗縣府教育處表示，尤其首創「書香苗栗卡」，各校師、生都可到縣內18鄉鎮市圖書館與國中小圖書館借閱書籍。

教育處圖書資訊科指出，前2年爭取經費高達1079萬元，推廣、充實圖書館藏，另補助國中小278萬元購書經費，並在縣立圖書館4樓設置全國8所之一的「公共圖書館苗栗分區資源中心」，供縣民參與及跨域借閱。

教育處圖書資訊科表示，今年加上縣府配合款，也爭取到1288萬元，預計將充實國中小圖書館藏。

由於教育部今年未編列補助公共圖書館館藏經費，教育處圖書資訊科說，縣府也編列了 100 萬元，供鄉鎮市公所圖書館配合編列相對等經費，希望充實各圖書館館藏，提供民眾閱覽利用。

教育處圖書資訊科指出，除此，今年也補助各鄉鎮36萬元，辦理健康城市閱讀活動，同時編列150萬元購買充實縣立圖書館館藏，也將積極輔導各圖書館爭取教育部補助，推展多元閱讀活動。以提供更多優質的閱讀教育資源，供國中小師生與社區民眾利用。

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  • 苗縣府教育處表示，苗縣首創「書香苗栗卡」，各校師、生都可到縣內18 鄉鎮市圖書館與國中小圖書館借閱書籍。（記者許展溢翻攝）

    苗縣府教育處表示，苗縣首創「書香苗栗卡」，各校師、生都可到縣內18 鄉鎮市圖書館與國中小圖書館借閱書籍。（記者許展溢翻攝）

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