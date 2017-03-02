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機捷今通車 限量版乖乖大放送

總共六萬份的限量版綠色「奶油椰子口味」乖乖，包裝上寫著「乖乖搭桃捷、省時又快捷」。（記者沈佩瑤攝）

2017-03-02  10:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷時20年興建完成的桃園機場捷運今正式通車，機捷也特別準備總共6萬份的限量版綠色「奶油椰子口味」乖乖，包裝上寫著「乖乖搭桃捷、省時又快捷」，即起在每個站點發送，只要出站就有機會拿到，幽默逗趣的小驚喜讓不少拿到的民眾面露微笑。

民眾盧先生和黃先生今天特地到機捷A1台北車站，「路過」通車記者會共襄盛舉，盧先生和黃先生都說還沒有搭過機場捷運，但很期待通車；21歲的盧先生還是學生，過去出國多半是搭乘國光客運，而在傳統產業服務、30歲的黃先生則叫車居多。

不過有別於多數民眾期待機捷通車後可以搭乘機場捷運進出新國門，盧先生和黃先生兩人異口同聲表示「將來要去桃園看棒球就更方便啦！」盧先生說，以前騎機車到桃園看棒球要騎很久，機捷通車後就不用風吹雨淋、更方便了。

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  • 民眾盧先生（右）和黃先生（左）今天特地到機捷A1台北車站，「路過」通車記者會共襄盛舉，兩人異口同聲表示「將來要去桃園看棒球就更方便啦！」（記者沈佩瑤攝）

    民眾盧先生（右）和黃先生（左）今天特地到機捷A1台北車站，「路過」通車記者會共襄盛舉，兩人異口同聲表示「將來要去桃園看棒球就更方便啦！」（記者沈佩瑤攝）

  • 機捷特別準備總共六萬份的限量版乖乖，即起在每個站點發送，只要出站就有機會拿到。（記者沈佩瑤攝）

    機捷特別準備總共六萬份的限量版乖乖，即起在每個站點發送，只要出站就有機會拿到。（記者沈佩瑤攝）

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