天天在時代廣場看到！紐約台灣之光是...

翔琥國際榮登時代廣場第六大廣告板營運商。（圖擷取自YouTube）

2017-03-02 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時代廣場（Time Square）有世界十字路口之稱，其中大電視牆看板更是廣告商的一級戰場，但你知道嗎，這邊許多電視牆面板都出自於台灣人創立翔琥國際（Tiger Party）之手，除了榮登時代廣場第六大廣告板營運商，更是同步控制時報廣場跨年水晶球落下的公司。

「老外看台灣」的主持人郝毅博日前就採訪Tiger Party的負責人張中益，並說明Tiger Party的固定經營看板，包括美國電視台ABC旁的美國銀行、時代廣場重要景點DISNEY商店上方的看板等。

張中益表示，他們常在紐時廣場做戶外大型互動，最高同時有10幾個廣告板在做互動效果，他們採用台灣製造的廣告屏幕，但真正讓他們在紐約站穩腳步的關鍵，還是在軟體部分，包括影像互動、橫跨多螢幕的動態影像連結和同步科技。

談及創業過程，張中益表示，在紐約創業非常痛苦，他遇到最大的問題就是一開始的創業基金，後來存了2萬美金，開始租小辦公室，漸漸把公司經營起來。

郝毅博說，Tiger Party在美國只有6位員工，但在時代廣場上，展現1年超過3500萬遊客眼前的廣告看板，這些都是與台灣分公司14位土生土長的台灣員工，跨國與紐約同事努力的成果。

張中益認為，省成本方式應該和大家一樣，把工作團隊設在印度或東歐，或南美洲，但合作後發現缺乏很大的東西，就是一個人的素質；他非常喜歡台灣人的韌性、台灣人不服輸的個性。

Tiger Party負責人張中益。（圖擷取自YouTube）

Tiger Party在美國只有6位員工。（圖擷取自YouTube）