「你不知道客人是神嗎？」 店員神回應打臉奧客

2017-03-01 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕服務業最容易遇到無理奧客，如果經驗老到或許還能見招拆招！有網友在Dcard上表示，自己中午去買飲料時，前面排著一位中年婦女，她向店員要求「我要一杯珍珠烤奶，奶加一半就好，少的那一半幫我加椰果」，店員向她說明，本店沒有提供客製化服務，只能按照標準程序製作，但該名中年婦女仍繼續纏著店員說「其他店就可以，你們店就不行」，店員則堅持表示本店不提供客製化服務，並要婦女到別間店購買。

PO文者表示，該名婦女之後惱羞成怒向店員表示「你不知道客人是神嗎」，這一吼也引起所有顧客注意，沒想到該名店員竟淡定地向婦女說「可是我是無神論者」，讓所有在場的人都笑了出來，而該名婦女則落下「你會被神明懲罰」，就快速離開了。

對此，不少網友則紛紛表示「店員才是神超級神回覆」、「店員：所以這杯烤奶要燒給你嗎？」、「我應該會說 所以我現在是要拜你嗎」、「一搭一唱的也太好笑了吧」、「服務業的心酸啊」。