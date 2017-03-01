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花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘
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花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘

2017-03-01  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣本島今年首場萬安演習（萬安40號）明（2）日下午於東部地區登場，包括花蓮縣、台東縣將於下午1時30分至2時實施警報發放、人車疏散、交通管制等演練，請民眾配合指揮管制。

綜合媒體報導，花蓮縣警察局表示，3月2日下午1時30分至2時警報發放期間，車輛請停止行駛，一律停靠路邊或轉入非幹道停放，駕駛、乘客應立即下車，就近疏散避難；民眾請關閉門窗、熄滅燈火、暫停營業，不要在外行走，並請配合指揮管制。

花蓮縣警察局提醒，要搭乘火車、飛機的民眾請提前在下午1時30分以前抵達花蓮火車站或花蓮民用機場，避免因交通管制受阻影響行程；演習時間可能影響的火車班次有13時58分開往台東站莒光號（642車次），以及14時20分開往樹林站普悠瑪號（223車次）。

萬安演習期間，若未依規定接受疏散人員指揮或關閉門窗熄滅燈火者，或在街道及門口、窗口、陽台等處停留觀望，經勸導後仍不配合關閉或不接受指揮疏散避難者，依民防法第21條及第25條規定，可處罰3萬至15萬元。

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  • 花蓮、台東地區萬安40號演習，明（2）日下午1時30分至下午2時舉行，警報發放後全面管制人車。（資料照，記者王峻祺攝）

    花蓮、台東地區萬安40號演習，明（2）日下午1時30分至下午2時舉行，警報發放後全面管制人車。（資料照，記者王峻祺攝）

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