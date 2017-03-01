食安風險高！蛋、醋、嬰兒食品 7月底起納管

2017-03-01 20:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕再加強食安。食品藥物管理署今天宣布，今年7月31日起，包括食用醋、蛋製品業者和嬰幼兒副食品輸入業者，要納入追蹤追溯制度，將產品生產過程上下游的所有資料都上傳，以方便追查，萬一日後爆發食安問題，就「找得到人負責」。

這三項產品的業者新納入追蹤追溯制度，蛋製品業者資本額3000萬元以上的有6家、食用醋業者7家、嬰幼兒食品輸入業者49家。

「追蹤追溯」制度優點是當食安事件發生時，可快速釐清涉案產品的源頭及流向，即時找出問題，並阻斷流通。業者須將進出貨留紀錄，且上網登錄，最後是強制開立電子發票。

2014年底爆發劣油、餿水油食安風暴，食藥署開始做食品追蹤追溯制度，第一個納入的就是食用油脂業者，另外包括肉品、食品添加物業者等也都在內；若加上新納入的蛋製品等業者，一共22項食品業、4千7百多家業者被納管。

食藥署代理科長江仟琦說，會被納入追蹤追溯制度的食品業者，他們的產品都是因消費層面廣、且和民生需求有很大關係，例如油脂類等。

江仟琦說，這次新納入的三種食品業中，蛋製品種非常多，且近來有禽流感的疫情，而食用醋也是家家戶戶必備的調味劑，加上之前老字號「工研醋」旗下「大醇食品」遭檢舉以回收過期品、即期品，混入新醋原料中重製成商品販售，因此也將促納入列管。

至於嬰幼兒食品輸入業者也納管，江仟琦解釋，嬰幼兒的食品需特別注意，食安要求非常高，因此才會連輸入業者也要納管。國內嬰幼兒食品業者之前就已被納入追蹤追溯制度。

食品業者上傳資料到追溯追蹤系統後，會有QR-Code，業者可在產品包裝或門市立牌上提供給消費者掃瞄，手機一掃，產品資訊、營養標示及檢驗報告都清清楚楚。

蛋製品業者如「勤億蛋品科技」，食用醋業者「工研醋」、「百家珍」，嬰幼兒食品輸入業者如雀巢、美強生等都表示，會配合政府規定。

對三項食品業者的新規定7月31日上路，若未建立追溯追蹤系統，依食安法規定，限期不改正或上傳資料不實，都可處3萬元到300萬元罰款。