關西淨水場去年鋁濃度一度超標 水公司：操作意外

關西淨水場去年1度被環保單位檢出所處理的飲用水鋁濃度超過法定容許值，但開罰後已經改善。（記者黃美珠攝）

2017-03-01 19:08

［記者黃美珠／關西報導］水公司3區處關西淨水場和1處被隨機抽樣的配水口（民宅接水端），去年8月1日被新竹縣政府環保局會同環保署委外業者抽檢發現水中重金屬鋁的含量偏高，經研判，除了當地上游水質偏鹼比較容易讓土壤中的鋁釋出，在處理原水所摻的混凝劑也含鋁有關，經處罰且改善後，去年9月6日複驗已經符合飲用水標準。

關西鎮長吳發仁說，雖然是偶發事件，但是公所仍會加強對淨水場處理飲用水必須符合標準的要求，以維護鄉親的健康。

鎮代會主席劉德樑則說，飲用水含鋁且超標已經傷害人體，他敬告全鎮鄉親要多注意環保及飲用的自來水安全，也會透過管道向上級有關單位反映，要求水公司不能再發生第2次。

新竹縣政府環保局表示，鋁普遍存在於食物、食物添加物中，所以自然環境中當然也會有。根據水公司等提供的資料顯示，關西淨水場上游的原水酸鹼值偏鹼，所以很容易讓土壤中的鋁釋放出來。

再加上為了加速原水沈澱的速度，有效處理原水中的懸浮固體（細沙），以致淨水場在處理時會摻入含有鋁成分的混凝劑幫助沈澱。

去年8月初他們在關西淨水場最後1個沈澱池後、飲用水出場前抽檢，發現鋁濃度為0.347ppm，再去關西鎮中山路某民宅的水龍頭當做配水點抽測，也檢出0.329ppm，都高過法定容許值。

經開罰後，關西淨水場立刻改正，9月初複檢關西淨水場，其鋁濃度就已經降到了0.276ppm。

水公司3區處副理謝張浩說，前述事件算是1個操作意外，導致的原因是前年環保署才對飲用水加上了鋁濃度不能超過0.3ppm的要求。在關西淨水場上游原水偏鹼，容易釋出自然環境的鋁等客觀條件下，才會發生前述意外，他們已透過改善操作過程，避免使用含鋁的混凝劑、甚至更新設備等方式做應變。

關西淨水場去年1度被環保單位檢出所處理的飲用水鋁濃度超過法定容許值，但開罰後已經改善。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局表示，關西淨水場（右上）如圖所取的原水本來鋁濃度就稍高。（記者黃美珠攝）