魚虎終結日月潭泳渡？ 專家：不會主動攻擊人

日月潭魚虎被發現在日月潭大量繁殖，引發民眾擔憂，但據專家指出，魚虎其實不會主動攻擊人類。（資料照）

2017-03-01 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕號稱與食人魚同樣恐怖的強勢掠食性外來種「魚虎」，被發現在日月潭大量繁殖，引發民眾擔憂，甚至傳出可能終結「萬人泳渡」活動，不過據專家指出，魚虎其實不會主動攻擊人類，且泳渡的範圍與魚虎的繁殖地區也不一樣。

《蘋果》報導，針對外界擔心大批魚虎潛藏攻擊性，萬人泳渡的主辦單位南投縣政府教育處體健科輔導員簡明標指出，肉食性的魚虎主要是大魚吃小魚，不會主動攻擊人類，且萬人泳渡水道已避開魚群繁殖水草區。

曾任國立海洋生物博物館館長方力行教授也表示，魚虎在日月潭內雖是掠食者，在食物鏈屬金字塔頂端，但不像食人魚會攻擊人類，雖然有強烈領域行為、或繁殖期護衛幼魚等情況，對萬人泳渡也不至於造成影響，除非「你硬要游去那邊」，否則不至於會發生魚虎攻擊的狀況。