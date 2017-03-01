談禽流感防疫 林聰賢指2個機構「怪怪的」
〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢今天下午和媒體見面，談及一上任就遇到的H5N6新型高病原禽流感疫情，林聰賢認為禁運禁宰政策有效阻斷疫情的擴散，但也提及，覺得防檢局和家畜衛生試驗所兩個與禽流感疫情有關的機構「怪怪的」，未來會要求提出完整的防疫檢討報告。
林聰賢說，對於這波禽流感疫情，「我警覺性就比較高」，因此一上任就走訪相關前輩，包括前主委李金龍、陳保基等人，都對H5N6疫情都提出示警，擔心是之前的禽流感病毒沒清乾淨又復發，或是傳進的新疫情。
林聰賢說，一上任隔天前往雲林視察室內養雞業者，發現多為水簾式等較嚴謹的非開放式禽場，因此注意到感染途徑多為人員機具的移動汙染。
林聰賢指出，如果像過去一樣，等疫情發展到一定程度才禁運禁宰就來不及，疫情一發生就要透過減少移動，減少感染。因此他認為這波防疫還算成功，包括應變的作為和加入專家會議。他認為，7天的禁運禁宰政策確實是有效阻斷H5N6的擴散效應，主動送檢的檢體增加很多，有助於避免讓H5N6變成本土化病毒。
林聰賢也透露，覺得防檢局和家畜衛生試驗所，主要負責防疫和病毒檢驗的兩邊看起來「怪怪的」。記者追問，副主委黃金城代為解釋，防檢局站在防疫策略，畜衛所站在檢驗看待疫情，因此雙方角度有點不一樣。林聰賢也補充，自己的意思是要破除內部本位主義，防疫的工作持續跟地方溝通，農委會自己內部也要重組，才會更有能量。
林聰賢說，不排除針對花蓮首例H5N6進行檢討，也會針對這波防疫行動全面在檢討。他指出，包括改變人力結構等，開始進行管制才知道，第一線獸醫師沒有配置，展開地毯式抽檢就碰到瓶頸，第一線最缺的就是獸醫師。
對於首例H5N6指鴨為鵝，林聰賢說，是片面說法造成誤解。因為當時防檢是以野鳥學會拍的照片判斷，這個流程有個狀況，採到檢體就地就要銷毀，所以就只能以照片判斷，產生指鴨為鵝。他強調判別要有公信力，每個步驟都要嚴謹。未來將啟動防疫調查，了解流程是輕忽哪個步驟，這些該改就要去改。
對於去年的防疫會議會質疑騎馬和吃活魚三吃，林聰賢則認為第一時間防檢局局長局長沒說清楚。他指出，防檢局每年補助地方辦座談會議，是例行性工作，過去宜蘭也有辦過，防檢局補助會議的一半或三分之一經費。每個地方政府接待其他縣市的同業，都有地主的熱情，像是常常60元的便當都加碼到80元等情況。
林聰賢說，看防檢局交出的報告，如果有吃喝適時要檢討作處分，沒有也要說清楚，而未來補助地方時，應該要告知基本原則。
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