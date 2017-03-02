貴起來放？！23年前的麥當勞菜單 「有錢人在吃的」
2017-03-02 19:45
23年前的麥當勞菜單，與現在價格差不了多少。（張哲生提供）
〔即時新聞／綜合報導〕在這個萬物齊漲、只有薪水不漲的年代，日前星巴克調漲多項飲品引起爭議，另一家連鎖餐飲龍頭麥當勞則「突襲」調降，將卡布奇諾從75元降為55元，不過製作人張哲生在臉書專頁上傳23年前的麥當勞菜單，有些餐點現在還比當年便宜，讓年輕網友意外：「原來麥當勞早就貴起來放」！
從1994年的麥當勞菜單中可見，麥香雞配上薯條、飲料的套餐要價95元，與現在價格一樣，一份麥香堡68元（現在叫大麥克，單點69元）、麥香魚63元（現在49元）、麥克炸雞一塊49元（現在2塊100元）、麥克雞塊6塊60元（現在59元）、照燒豬肉堡63元（現已停賣）、蘋果派30元（與現在同）、大可35元（現在40元）、奶昔40元（現已停賣）、蛋捲冰淇淋20元（現在18元）。
▲▼看看物價飛漲的2017年，麥當勞有些餐點和1994年比起來還比較便宜。
更別說若以當年的物價來看，這樣的價格在當時實在很不親民，有年輕網友在底下留言：「難道以前麥當勞是有錢人在吃的嗎？」許多網友憶當年：「1990年代，去麥當勞像去吃牛排館」、「20多年前小朋友的大餐，不是去牛排館就是去麥當勞」、「當年在麥當勞打工時薪才62，做一小時還無法買一個餐」、「當年麥當勞的品管做得很好」。
時代變遷，這份菜單上有些餐點已經「絕版」，網友也紛紛表示：「好想念照燒豬肉堡和奶昔」、「現在的小朋友都喝不到奶昔了」、「感覺現在餐點大小也縮水很多了」。
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