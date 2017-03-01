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海倫清桃新歡曾任馬隨扈？ 中興警衛室查無此人

2017-03-01  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕「海戴人生」女主角海倫清桃（桃子）日前因與前夫鬧翻的事情，屢屢登上新聞版面，今日她舉辦粉絲慈善春酒，誹聞新歡黃景裕也到場支持，並聲稱自己曾擔任前總統馬英九的隨扈。不過有媒體消息指出，在馬任內負責總統維安的「中興警衛室」並無這名隨扈。

海倫清桃今舉辦感恩慈善春酒，其緋聞的對象黃景裕也到場支持，雖然他在受訪時表示，房子是他租給桃子的、已付完一年，但否認有在追求她，並稱「如果付出就是，那也不是真心的朋友」。

黃景裕還透露，76年次的他曾擔任馬英九隨扈，但據《中廣新聞》報導指出，馬英九在擔任總統期間，是由「中興警衛室」負責總統維安，但在馬的8年總統任內，並無黃景裕這名隨扈。

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  • 海倫清桃今舉辦感恩慈善春酒，其緋聞的對象黃景裕也到場支持。（經紀人提供）

    海倫清桃今舉辦感恩慈善春酒，其緋聞的對象黃景裕也到場支持。（經紀人提供）

  • 海倫清桃誹聞新歡黃景裕聲稱自己曾擔任前總統馬英九的隨扈，但有媒體消息指出，在馬任內負責總統維安的「中興警衛室」並無這名隨扈。（記者洪素津攝）

    海倫清桃誹聞新歡黃景裕聲稱自己曾擔任前總統馬英九的隨扈，但有媒體消息指出，在馬任內負責總統維安的「中興警衛室」並無這名隨扈。（記者洪素津攝）

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相關關鍵字： 中興警衛室 海倫清桃 誹聞 隨扈 馬英九 馬英九隨扈 黃景裕
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