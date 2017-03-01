台北杜鵑花季開跑 三月音樂、導覽、市集逛不完

北市府找台大正妹翁滋蔓擔任代言人。（記者張凱翔攝）

2017-03-01 12:20

〔記者張凱翔／台北報導〕今年三月到四月，有五十萬株杜鵑花將在北市南區綻放！北市首度以市花杜鵑花為主題，和台大杜鵑花節結合辦杜鵑花季，結合音樂節、live house表演、戶外文化導覽、系列講座與創意市集和賞花活動，範圍從自來水園區、溫羅汀商圈到大安森林公園，結合周邊商圈、獨立書店等資源，活動將持續整個月。

台北市長柯文哲說，就像東京有櫻花、阿姆斯特丹有鬱金香一樣，台北市的杜鵑花，也該讓人有直接聯想的城市印象。北市副市長陳景峻說，透過一系列的活動、音樂會和講座，讓杜鵑花不只是個盆景，而是能像櫻花就能代表日本的意象、國際觀光客都特地到日本賞花，透過杜鵑花季的推廣，北市也能讓杜鵑花成為北市的意象，讓大家特地來台北賞花。

北市觀傳局說，為了推廣杜鵑花，去年特別邀請日本知名攝影家蜷川實花，拍攝「杜鵑花」製成限定版悠遊卡，今年更以「杜鵑花」為創意發想，結合名聞遐邇的台大杜鵑花節，串連台大、台科大、台師大三校，範圍更擴展至自來水園區、溫羅汀商圈和大安森林公園等區域，舉辦系列活動，透過和在地對話，跟整個城市結合。

文化局表示，目前講座規劃了溫羅汀觀點系列講座，邀請邀請對本土議題深入鑽研的獨立書店「臺灣的店」推薦書籍與講師，講述臺灣原生植物，在三月十一日有「殷夫人的私房料理」，重現殷海光夫人留下的手寫食譜料理，搭配故居導覽。其他包括大安區公所、中正區公所、和台大都有充滿歷史人文氣息的在地導覽活動。

公園處長黃立遠表示，受到暖冬影響，目前北市杜鵑花僅開了二成左右，民眾若要賞花可先到大安森林公園舞台區觀賞。公園處預計要到三月中花才會開到五成，屆時新生南路、羅斯福路和仁愛路上就會色彩繽紛，花季至少可以持續到四月中。公園處園藝工程隊長陳俊成指出，全北市原本有四十萬株杜鵑花，主要集中在陽明山，以及仁愛路一、二段、新生南路三段及羅斯福路等市區路段。

台大自一九九七年起開始舉辦杜鵑花節迄今近二十年，內容包括學系博覽會、社團聯展、學術標本館開放參觀，以及表演活動，主要目的為吸引台灣各地高中生到台大賞花並認識台大，去年起邀請台灣師範大學和台灣科技大學參與。

台北杜鵑花季由台大畢業正妹翁滋蔓擔任代言，她說杜鵑花節是她在台大每年最期待的節日，滿城的杜鵑花洋溢著春天浪漫的氣息讓她特別想談戀愛，看到杜鵑花能從台大綻放到整個北市，她說希望能與市民共渡一個浪漫的春天。