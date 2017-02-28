台灣之光！ 葉曄手寫繁體字 港澳發光

葉曄於澳門大學進行寫字分享活動。（手寫時光工作室提供）

2017-02-28 23:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了一個將繁體字美感推廣的夢，辭去人人稱羨的公立學校教職，長期在台灣書寫界深耕的寫字達人葉曄，近日更前往香港城市大學、澳門大學等名校分享寫繁體字帶給人的療癒，成為將僅剩台灣堅守用字美感、台灣書寫文化帶往海外的第一人。

經常拍攝各種寫字影片與大眾分享的葉曄，國中時曾經也只是個寫字受人嘲笑的「失敗者」，但他化悲憤為力量進行苦練。剛開始他先學習寫字漂亮的同學，一面也多研究名書法家寫字的筆劃，每天至少持續半小時的練習時間，2、3年後就有了初步的成果。

這讓葉曄信心大增，知道有付出就會有收穫，所以更加熱愛寫字，成為寫字狂，常常空白紙上都寫了滿滿的字，到現在已經累積了10多年的功力。他寫字寫到不僅連續出版了寫字書及字帖，字更出現在電影、金曲獎，甚至還擁有華人世界第一套真人手寫製成的電腦字型「葉書體」，他表示一切都很驚奇，想不到自己堅持的事能夠被大家重視，他的理想是把寫字的美好分享給大家，同時也要告訴全世界，只有台灣完整保留重要的繁體字文化。

在台灣已經分享過無數次的葉曄，對於首次有機會到香港誠品書店、香港城市大學、澳門大學、澳門培正中學等地分享寫字的理念與方法，他坦言很興奮也很緊張，從場場爆滿，甚至連站的位置都沒有，他更開心的是，「還是很多人關心繁體字的美、寫字的文化」，這也給了他更大的鼓舞。

葉曄說，其實放棄外界看起來是「鐵飯碗」的工作，是個非常掙扎的過程，但是他認為，現在寫字的人少，也很少有人意識到繁體字文化面臨的危機，所以毅然決然投入這塊領域。講起練字的方法，葉曄認為，其實不需要天分，只要勤練，每一個人都可以寫出一手好字，「練字是一種靜心的過程，也是認識自己的一趟旅程」，在3C產品充斥的社會中，多了一種反璞歸真的簡單。

澳門大學呂志和書院院長葉銘泉表示，希望透過這樣的活動，喚醒年輕人的寫字意識，他認為，就拿書法來講，只有用繁體字才是好看的，這是一種文化，而目前也只剩台港澳有保留。葉銘泉打趣地說，他看到葉曄覺得很慚愧，因為自覺寫字不好看，所以也在活動中偷學了幾招，未來也希望持續邀請葉曄來給所有的學生分享理念與方法。