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你幾分？去年多益平均537分 想進好公司至少要...

2017-02-28  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕國內許多大專院校將多益英語檢測成績列為畢業門檻，而據統計，去年台灣參加多益考試的36萬多人中，平均分數為537分；代理台灣多益考試的忠欣公司表示，很多企業對英語能力有要求，一般來說至少450分才有機會進好一點的公司。

多益（TOEIC，Test Of English for International Communication）為美國教育測驗服務社（ETS）所舉辦的測驗，在台灣由忠欣公司代理。忠欣公司公布，2016年台灣有36.7萬人報考多益，平均537分（滿分990分），其中聽力平均296分，閱讀平均241分。

若從考生身分觀察，男性考生平均525分，女性平均546分：高中生平均562分，大學生平均565分，技職校院平均413分。另外，去年參加多益考試的多為24歲以下的年輕族群，占比78%；不過平均分數最高的年齡層是25至29歲的考生，平均596分。

忠欣公司營運長吳紹銘表示，很多企業對英語能力有要求，像某些高階職位會要求至少750分，而即使是最不要求英語的基層工作，例如助理工程師、修護人員等，很多也要求至少450分，若成績未達450分，不容易進入好一點的公司。

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  • 據統計，去年台灣參加多益考試的36萬多人中，平均分數為537分。（圖擷取自多益網站）

    據統計，去年台灣參加多益考試的36萬多人中，平均分數為537分。（圖擷取自多益網站）

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