樹德科大開春大戲 《麥可傑克森-Is This It?》3/17登場

2017-02-28 11:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學表演藝術系2017開春大戲《麥可傑克森－Is This It?》，3月17、18日將在大東文化藝術中心粉墨登場，整齣戲將以麥可的3張熱門專輯做串聯，從台灣人的角度重返80年代，解構、拼貼台灣當時的新聞事件及常民文化元素。

演藝系主任兼製作人杜思慧表示，每年春季公演為該系一大盛事，動員上百名師生實際操作，今年首次邀請嘉義阮劇團團長汪兆謙擔任導演，讓學生真正融入業界劇團作業模式與步調，激發學生更多能量。

此次公演製作陣容一流，服裝設計由名設計師謝宜彣操刀，音樂統籌由資深外籍老師李凱文與同學一起創作搖滾，燈光設計莊知恆，影像及平面設計則由黃棨楠老師協助，大量使用80年代復刻經典、事件拼貼、綜藝秀場與經典配色的味道，穿插社會事件並運用綜藝視覺包裝。

宣傳海報設計以秀場為主題，凸顯出此次製作的華麗感、以80年代流行色彩（紅、白、藍）加上螢光繽紛手繪風格、油畫等，類真實化勾起觀眾的回憶。

《麥可傑克森－Is This It?》3月17日晚上7點半、18日下午2點半，在鳳山大東文化藝術中心演出，售票請洽兩廳院售票系統，或電洽（07）615-8000轉6202，學生購票享有8折優惠。