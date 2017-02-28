02/28 各報重點新聞一覽

2017-02-28 06:13

自由時報

避免對立 中正紀念堂每年228閉館

今天是二二八事件七十週年紀念，繼日前宣布中正紀念堂將轉型後，文化部長鄭麗君昨宣布，為尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂今日將閉館一天，且未來在中正紀念堂轉型修法未完成前，每年二月二十八日都會循例辦理。

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奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦

第八十九屆奧斯卡金像獎昨頒獎，發生史上最大烏龍。壓軸的最佳影片先頒給《樂來越愛你》，隨即發現出錯，真正得主是《月光下的藍色男孩》。

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筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制

本報日前獨家揭露有印尼女移工來台淪為黑工十四年的血淚故事，經查此案是高雄知名的筌聖老家食品廠涉與仲介業者掛勾，非法僱用菲律賓、印尼等國移工，並涉控制四名移工行動、剋扣薪資和加班費，直到有女移工偷買手機發簡訊求救，檢警才獲報救人並起訴涉案業者。網友撻伐並發起抵制，零售商里仁昨宣布暫停與該廠合作，南區門市豆製品下架，高市及南市教育局也宣布，學校午餐將預防性下架筌聖食材。

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蘋果日報

追求真相 找出加害者 二二八 70周年

今天是「二二八事件」70周年，雖然自前總統李登輝以降的元首不斷代表政府道歉，但真相仍未釐清。總統蔡英文今將出席中樞紀念活動並發表演說，強調政府在轉型正義上的努力，以及未來追求真相、找出加害者的目標。但受難者家屬質疑政府做得不夠快，每年二二八紀念像表演，「卻沒有真相」。總統府表示，理解家屬的心急，《促轉條例》與《政治檔案法》已列立院優先法案，未來包括二二八真相調查報告、開放政治檔案都將全力進行。

惡毒工廠 囚移工14年

高雄知名豆製食品廠「筌聖老家」遭揭發是血汗工廠，要求逃逸移工每天工作十五小時，沒加班費，還睡僅十公分厚軟墊，連外出也被監控，形同軟禁，仲介還按月扣三千元仲介費，一名來台六年印尼女移工阿美，暗中買手機向家人求救，警方前往工廠救人，意外揭露另名印尼女移工遭軟禁長達十四年，一歲兒子已成少年無法謀面悲劇，檢方已依違反人口販運等罪起訴筌聖負責人和仲介等四人，最重可判七年。

聯合報

奧斯卡史上最大烏龍！頒錯最佳影片 誰惡搞的？

奧斯卡發生超大烏龍！第八十九屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，台北時間二十七日上午在美國洛杉磯杜比劇院舉行，在最後一個最佳影片獎項，竟然頒錯獎。「樂來越愛你」代表團上台領獎後，才發現真正的得主竟是「月光下的藍色男孩」。最後兩個劇組的人馬都擠在舞台上，場面極其混亂尷尬。「月」片導演巴瑞賈金斯說，他再也想不出「還有什麼比這更瘋狂的事了」。

就是要名醫！掛到號候診半年

大醫院掛號一號難求，不少民眾得漏夜排隊，或花錢委託搶號，坊間代掛號服務業應運而生。業者分析，最難掛的醫院是名醫雲集的台大醫院，需前一晚排隊搶隔天現場號；而全台最難掛的醫師是嘉義大林慈濟醫院關節名醫呂紹睿，搶到號需等半年才能看診，若要手術還需再排一年半至兩年。

中國時報

中正紀念堂 逢228閉館

為尊重228紀念活動以及228受難者家屬，避免社會對立，文化部宣布中正紀念堂今日閉館一天。文化部表示，將會從文化及人權教育的角度持續促進社會討論，提案修法，正式推動轉型。在中正紀念堂轉型正義修法未完成前，往後每年2月28日都會循此模式辦理。

筌聖老家 涉囚虐移工14年

高雄豆製食品老店「筌聖老家」涉長期非法僱用並軟禁3名外勞，其中，女印尼移工「阿芳」遭軟禁長達14年，不僅每天工作15小時，甚至另名女移工「阿美」因體力不堪負荷，暴瘦剩下不到40公斤，惡劣行徑令人髮指。業者鄭為宗、蔡嘉聘夫婦平時還PO文四處行善，全案昨曝光後，網友撻伐「關人14年，還有臉說行善？」