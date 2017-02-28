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「餃子の王将」登台 這位日本人妻的慘痛教訓 讓日網友全看衰：別在台灣人面前耍大刀！

許多台灣遊客訪日時，都會特地蒞臨品嚐王將餃子最有名的日式煎餃。（圖擷取自網路）

2017-02-28  16:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名連鎖餐廳「餃子の王將」日前宣布，首間台灣分店預計於4月中旬在高雄開幕，進軍台灣的野心勃勃，但此消息一出，不只台灣民眾很好奇，「日本來的餃子比得過八方雲集、四海遊龍嗎？」就連日本網友在「2ch」上也是一片唱衰。



「就像台灣人到日本開迴轉壽司店一樣，有事嗎？」





不過，為什麼台灣人對餃子的嚴格標準讓日本人留下如此深刻的印象？除了八方雲集、四海遊龍太能打之外，竟然還有因為《日本太太好吃驚》？！



「之前不是有嫁去台灣的日本人學做餃子，
看過以後就覺得台灣人對餃子要求超高，
也許王將剛開始可以炒熱話題，但最後也會失敗XD」



對啊，那個人妻超辛苦的，不要用水餃爭勝負啊



沒錯，他們就是在說《日本太太好吃驚》！這個節目專門介紹日本女性嫁到海外，因為文化、風俗民情不同所產生的婚姻困擾，現在台灣的緯來日本台也有播出。去年11月在日本當地播出的一集中，一位日本人妻戶塚小姐嫁來台灣，最大的煩惱竟然是「無法煮出讓老公和公婆滿意的餃子！」



▼戶塚小姐與老公、兒子


▲台灣的親戚們從10歲、國中生就開始做餃子了


▲但是戶塚小姐完全抓不到竅門


▲飯桌上試吃戶塚小姐做的餃子，看婆婆的臉就知道她不滿意了



▼最過分的是戶塚小姐的老公還趁她離開位子時，偷偷把自己的餃子丟到她的碗裡！！！



▲結果婆婆做的餃子被一掃而空


▲戶塚小姐做的餃子還剩超多


▼最後透過大師幫忙，解決了戶塚小姐的難題


▲婆婆最後試吃，也露出滿意的微笑！



雖然台灣不是每戶人家都會自己包餃子，而且嚴格來說煮的水餃跟煎餃也是不一樣的東西，但「台灣人對餃子的要求很高」這件事，因為這集已經在日本人心中留下深刻的印象了啊。不知道「餃子の王將」登台後成績究竟會是如何呢？讓我們拭目以待吧！

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