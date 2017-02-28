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小白鯨突現身婚禮當嘉賓 網友把握機會瘋狂後製

1對新人選擇在海生館完婚，1隻小白鯨出現成為觀禮嘉賓，卻被網友無極限後製。（圖擷取自boredpanda，以下皆是）

2017-02-28  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕一對情侶選擇在海生館證婚，走入人生的下個階段，一隻小白鯨意外成為觀禮嘉賓，沒想到跟之前的紐西蘭「勝利袋貂」 一樣，被網友PS到無極限，《Boredpanda》就整理出10張被網友瘋狂後製的照片。

▲小白鯨裸體參加婚禮。

▲原來小白鯨被橫刀奪愛，其實他愛著新娘。

▲抱怨人類將他困在海生館中的小白鯨。

▲小美人魚還有賽巴斯汀與小比目魚也來觀禮了。

▲也可以將婚禮換成小白鯨的婚禮。

▲鏡子中的倒影反射其他觀禮民眾長的好可怕......

▲夠了！有想過小白鯨是被關在監獄中嗎？

▲也可以把新娘跟白鯨互換，好像也無違和。

▲...換成這位總統可以嗎？

▲我不聽我不聽，我是不會相信你們說的一生一世的。

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