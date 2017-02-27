神仙界遠距離戀愛 宜蘭土地婆遠嫁新加坡
宜蘭縣四結福德廟土地公的妹妹遠嫁新加坡。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣四結福德廟土地公的妹妹遠嫁新加坡，今天新加坡道教三清宮的土地公遠道而來，選在土地公誕辰日迎娶土地婆，遵從傳統習俗，丟扇子、上花轎，在媒人婆的吉祥話中，兩地締結聯姻。
四結福德廟主祀金身土地公，香客絡繹不絕，是地方信仰中心，更是宜蘭縣知名廟宇，新加坡道教三清宮的土地公與福德廟土地婆，「千里姻緣一線牽」，今天舉行迎娶儀式，適逢土地公誕辰，可說是雙喜臨門，在主婚人新加坡道教總會會長陳添來、福德廟主任委員高志肇的見證下，完成大禮。
這樁姻緣源自去年陳添來到四結福德廟參拜，他說，新加坡大多供奉土地公，較少土地婆，去年6月來參香，大家談起兩地土地公的信仰習俗有何不同，聽聞台灣有些土地公廟會請回土地婆的文化，當天就向土地婆擲筊請示，得到聖杯同意，選在今天土地公誕辰的日子，準備禮品前來迎娶。
信眾們也爭相一睹娶親典禮，眾人幫土地公婆抬起花轎，媒人婆說著吉祥話，「大富大貴好不好？大家賺大錢好不好？娶親囉。」還有信眾在土地婆神尊旁說，嫁過去要幫忙保佑新加坡喔。高志肇說，出嫁的土地婆是土地公的妹妹，我們的仙姑，是廟裡第24尊土地婆，土地公本來一個人庇佑眾生，責任重大，現在有土地婆嫁到新加坡，保佑新加坡百姓平安，也對促進兩岸交流有很大的意義。
香火鼎盛的四結福德廟已經與許多廟宇締結良緣，遠到廈門福龍宮也曾來請回土地婆，文史工作者陳榮楷也說，現代化社會已經是男女平權，有土地婆和土地更一起分擔保佑眾生的工作，相信可以傳為一段佳話。
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今天新加坡道教三清宮的土地公遠道而來，選在土地公誕辰日迎娶土地婆。（記者簡惠茹攝）
信眾們也爭相一睹娶親典禮，眾人幫土地公婆抬起花轎。（記者簡惠茹攝）
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標題：神仙界遠距離戀愛 宜蘭土地婆遠嫁新加坡
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