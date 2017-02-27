典範！白沙屯媽祖遶境 信眾自發撿垃圾

沿途不少信眾自發性地跟在隊伍最後面，手拿垃圾袋及夾子，低頭撿拾信眾們遺留下的垃圾。（擷取自爆料公社）

2017-02-27 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下徒步進香，昨天凌晨2點半起駕，儘管低溫又下雨，仍難擋大批虔誠信眾將拱天宮前廣場擠得水洩不通，超過3萬信眾亦步亦趨跟隨鑾轎展開12天11夜的宗教之旅，沿途大多安靜祥和，又有信眾跟隨在隊伍的最後面自發性撿拾垃圾，照片被貼上臉書社團爆料公社後，讓許多網友紛紛叫好讚揚。

一名網友在爆料公社中貼文表示：「這應該是全台灣唯一，沒有8+9，沒有電子花車鋼管妹，地上也沒有垃圾堆積，更沒有暴力衝突打架，也沒有大型鞭炮助陣，沿途大多安靜祥和，只有滿滿信徒虔誠跟隨媽祖，另外加上沿途自發性撿拾垃圾。#白沙屯媽祖繞境」

附上的照片中，大批信眾浩浩蕩蕩地跟隨著媽祖鑾轎移動，沿途不少信眾自發性地跟在隊伍最後面，手拿垃圾袋及夾子，低頭撿拾信眾們遺留下的垃圾。照片被貼上臉書社團爆料公社後，網友大讚「商業化最少的媽祖繞境活動」、「這才是真的文化」、「這才是令人尊敬的廟會」。

拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，已有2百多年歷史，也是全國徒步進香路程最長者，且行程都是由擲筊決定，進香路線則全由媽祖踩轎決定，融合宗教、民俗和藝術多元內涵，獲文化部登錄為國家級無形文化資產，今年更首創與童綜合醫院合作，沿途有醫護團隊隨行守護信徒健康。

沿途不少信眾自發性地跟在隊伍最後面，手拿垃圾袋及夾子，低頭撿拾信眾們遺留下的垃圾。（擷取自爆料公社）

大批信眾跟隨鑾轎移動。（擷取自爆料公社）