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永采彭父餐廳佔地劃車格？ 交通局將派員稽查

2017-02-27  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊因勞資糾紛引發軒然大波，遭勞工局重罰100萬，昨下午無預警「暫停營業」。不料，又有眼尖網友爆料，彭父經營的「桃太郎」日本料理店，疑似擅自在門前公有地，自劃停車格，遭諷倘若將車停在他劃的停車格，「會被他罰停車費59萬嗎？還是水溝蓋也是他家的」。

原PO昨在批踢踢八卦版上貼照爆卦，「一看就知道一半的停車格是水溝，那絕不是私人的，人家其它的店家都乖乖的」，並詢問網友「像這種店，直接把路邊一大半畫成他家的營業車格可以嗎？」盼台中市政府硬起來，「把國家的地不要讓這家人私人占用，把轉彎處清空，給其他人一個安全的行車空間」，該篇爆卦文也引起鄉民熱烈討論。

有網友質疑，「台北是絕對不行，台中就不好說了」，但也有人指出，「紅線內是他們的地還是人行道？他們的地就可以」，另有網友好奇，「不知道停車位要不要收費」。

根據《蘋果日報》報導，針對網友爆料內容，台中市交通局長王義川表示，經查餐廳門口道路確實是店家所有土地，但因屬「退縮的無遮簷人行道」，須提供公眾使用，不能自劃停車格，預計3月1日局內與警察局將派人共同前往稽查、追查劃設停車格者，並依停車場管理法裁罰3000元與回復原狀；若無人出面坦承劃線，交通局將主動塗銷車格，回歸公眾使用。

報導指出，由於業者劃設的停車格須斜停，因此停放汽車車身約1/3會佔住道路面，其餘汽車若需駛過該條道路，可能要穿越中線至對向車道才可通行，看似頗危險。（更新時間：15:20）

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  • 台中知名日本料理店桃太郎，被爆佔用公有地自劃停車格。交通局今下午已派員前往調查。（圖擷取自批踢踢八卦版）

    台中知名日本料理店桃太郎，被爆佔用公有地自劃停車格。交通局今下午已派員前往調查。（圖擷取自批踢踢八卦版）

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