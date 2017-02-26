國二生熱愛鋼彈 首度赴日參賽奪下世界冠軍
北市濱江國中二年級生邱顯鈞作品「OVER WAR」，呈現戰後荒涼感，塗装和製作技術精細，拿下世界冠軍。（林子喬提供）
〔記者張議晨／台北報導〕熱愛模型的台北市濱江國中2年級學生邱顯鈞，耗時2個月打造鋼彈模型作品「OVER WAR」，去年底首次赴日參加「2016GBWC鋼彈模型製作家全球盃」總決賽，自全球13國參賽選手中脫穎而出，拿下青少年組全球冠軍，其作品製作精細，用漆料呈現舊化、擬真效果，就連模型專家也驚嘆，「很多大人都不見得做的出來！」
邱顯鈞接觸模型製作僅3年時間，他回憶，會接觸模型是他在就讀小學5年級時，同學剛好拿了一本鋼彈型錄來學校，引發他的興趣，原以為模型只要用手扭下來，深入了解才知道有許多工具需要學習，便跟哥哥一起到模型教室上課。
邱顯鈞獲獎作品「OVER WAR」利用鋼彈模型及手邊材料，耗時2個月加以改裝，為了呈現戰爭過後的荒涼感，他利用漆料特性搭配朽木呈現「仿舊」感，在各國參賽選手中，以「超齡」製作手法獲評審青睞，成功打敗上千件參賽作品，一舉拿下世界冠軍。
「拿到冠軍很意外！」，邱顯鈞說，他前年也曾參賽，不過沒有入圍，直到去年又有參賽機會，原本只是抱持有機會赴日比賽的心情，沒想到順利拿下世界冠軍。
邱顯鈞笑說，他在學校功課雖然不是很好，但很感謝爸媽可以一路支持他玩喜歡的模型，讓他在模型上找到成就感及自信心。
模型指導老師林子喬表示，模型製作相當複雜，需要手腦並用，雖然一般模型原本就有顏色，但顯鈞會為了作品真實感，會用顏料特性改變作品色澤，讓成品完全符合他原本的構想。
林子喬說，為了比賽，顯鈞約有半年時間是用在規劃模型構圖及加強技術，直到賽前2個月才開始打造，期間為了作品，還曾忘記吃午餐，需要爸爸打電話提醒，從這就可看出他對模型的毅力與熱情。
邱顯鈞父親受訪時解釋，因孩子曾在森林小學就讀，小學環境注重啟發性，且模型也可培養孩子的美感及生活體驗，做父母的當然全力支持。
邱爸爸說，得獎後最大改變是讓孩子有更大自信心，但仍會提醒他「勿忘初衷」，不要忘記玩模型是為「開心」而不是比賽，未來仍會繼續支持他。
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