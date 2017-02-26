寒害惹禍 宜蘭三星上將梨受損兩成以上
2017-02-26 12:41
今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中縣內高接梨主要產地三星鄉，受損面積已達兩成以上。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中三星鄉上將梨受損面積已達兩成以上，宜蘭代理縣長吳澤成等人今天到場會勘，農友嘆氣，種越多，賠越多。
宜蘭縣梨子種植面積共64.37公頃，主要產地為三星鄉，面積共約43.41公頃，佔全縣67.43％，其中嫁接品種以黃金梨為最大宗，佔55％，其餘為豐水、幸水、興新及其他梨種，梨穗多來自日本和中國，
由於上次寒害影響，接穗生育情況的著果率不佳，只抽葉芽不萌芽的情形等等，平均損害率達22％，部份果園已重新嫁接，因此增加的成本對農民造成極大負擔。
代理縣長吳澤成、三星鄉長黃錫墉和農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳淑美等人今天到場會勘，農業處表示，依照不同品種和產地別，每箱10公斤的梨穗約8000到1200元，每公頃約需100萬元的梨穗費用。
吳澤成指出，看到果農的損失，感同身受，尤其寒害是經常性發生的災害，政府應該一起協助農民，除了加速勘查給予協助，救助標準也會建議中央檢討標準，否則一公頃面積中央救助6萬元，縣府加碼6千元，保險理賠六萬元，加起來還是跟成本差太多。
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