| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客 NBA Live》柯瑞半場完成4分打 籃網緊咬勇士
 首頁 > 生活

寒害惹禍 宜蘭三星上將梨受損兩成以上

今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中縣內高接梨主要產地三星鄉，受損面積已達兩成以上。（記者簡惠茹攝）

2017-02-26  12:41

［記者簡惠茹／宜蘭報導］今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中三星鄉上將梨受損面積已達兩成以上，宜蘭代理縣長吳澤成等人今天到場會勘，農友嘆氣，種越多，賠越多。

宜蘭縣梨子種植面積共64.37公頃，主要產地為三星鄉，面積共約43.41公頃，佔全縣67.43％，其中嫁接品種以黃金梨為最大宗，佔55％，其餘為豐水、幸水、興新及其他梨種，梨穗多來自日本和中國，

由於上次寒害影響，接穗生育情況的著果率不佳，只抽葉芽不萌芽的情形等等，平均損害率達22％，部份果園已重新嫁接，因此增加的成本對農民造成極大負擔。

代理縣長吳澤成、三星鄉長黃錫墉和農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳淑美等人今天到場會勘，農業處表示，依照不同品種和產地別，每箱10公斤的梨穗約8000到1200元，每公頃約需100萬元的梨穗費用。

吳澤成指出，看到果農的損失，感同身受，尤其寒害是經常性發生的災害，政府應該一起協助農民，除了加速勘查給予協助，救助標準也會建議中央檢討標準，否則一公頃面積中央救助6萬元，縣府加碼6千元，保險理賠六萬元，加起來還是跟成本差太多。

相關影音

廣告
  • 今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中縣內高接梨主要產地三星鄉，受損面積已達兩成以上。（記者簡惠茹攝）

    今年一到二月連續低溫，造成宜蘭縣高接梨穗出現災情，其中縣內高接梨主要產地三星鄉，受損面積已達兩成以上。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星上將梨 三星鄉 寒害
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：寒害惹禍 宜蘭三星上將梨受損兩成以上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.